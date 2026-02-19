الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مشاركة واسعة في منافسات الجوجيتسو ببطولة «تحدي حفيت»

مشاركة واسعة في منافسات الجوجيتسو ببطولة «تحدي حفيت»
19 فبراير 2026 15:00

 

 

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق غداً الجمعة منافسات الجوجيتسو ضمن «تحدي حفيت الرياضي» في نادي العين للجوجيتسو – القطارة، بمشاركة واسعة من لاعبي فئات تحت 14 و16 و18 عاماً من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، في مشهد يجسد الحضور المتنامي لرياضة الجوجيتسو في الفعاليات المجتمعية، ومكانتها كرياضة وطنية راسخة.
وتقام المنافسات بنظام الحزام المفتوح، في تجربة تنافسية تعزز تنوع النزالات، وتمنح اللاعبين فرصاً أوسع لاختبار جاهزيتهم الفنية والبدنية، بما يسهم في صقل مهاراتهم ورفع مستوياتهم استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وتشكل المنافسات، التي تقام في إطار فعاليات «تحدي حفيت الرياضي»، محطة مهمة في برنامج بطولات الاتحاد خلال الشهر الفضيل، لما توفره من بيئة تنافسية محفزة للفئات السنية، وتسهم في تعزيز قيم الالتزام والانضباط وروح التحدي لدى اللاعبين، إلى جانب دعم استمرارية النشاط البدني خلال شهر رمضان، في أجواء أسرية ومجتمعية داعمة.
ويؤكد عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة تعكس التلاقي بين رسالة الاتحاد المجتمعية وبرامجه التنافسية، لافتاً إلى أن الاستثمار في فئات الأشبال والناشئين يمثل ركيزة رئيسية في استراتيجية تطوير المواهب واستدامة الإنجازات.
من جانبه، أعرب اللاعب سيف البلوشي، حزام بنفسجي من نادي الجزيرة، المشارك في فئة تحت 18 عاماً، عن تطلعه لخوض المنافسات، مؤكداً أهمية البطولة في تطوير مستواه واكتساب خبرات جديدة. وقال: «المشاركة في البطولات الرمضانية تحمل تجربة مختلفة إذ تمتزج فيها روح التحدي بأجواء مجتمعية محفزة».
وتأتي البطولة في سياق سلسلة البطولات التي يشارك في تنظيمها اتحاد الجوجيتسو خلال شهر رمضان المبارك، وتشمل أيضاً منافسات الجوجيتسو في «بطولة ند الشبا الرمضانية» بدبي يومي 24 و25 فبراير، إلى جانب بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للجوجيتسو ضمن مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في 3-5 مارس في إطار حرصه على توسيع قاعدة الممارسة، وتعزيز حضور الرياضة في الأجندة المجتمعية خلال الشهر الفضيل.
وتؤكد هذه البطولات استمرار جهود الاتحاد في ترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية، ودعم مسيرة الأجيال الصاعدة، بما يعزز مكانة رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والدولي.

أخبار ذات صلة
1560 لاعباً يرسمون لوحة «تحدي حفيت الرياضي» في أجواء رمضانية
النسخة الثانية من «تحدي حفيت الرياضي» تنطلق الجمعة بالعين
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
تحدي حفيت
بطولة الجوجيتسو
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©