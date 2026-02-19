ثلاثي دورينا على موعد مع قمم آسيوية في مارس



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

يشهد شهر مارس المقبل مواجهات مرتقبة لثلاثي «دوري أدنوك للمحترفين» على الساحة القارية، بعدما واصل كل من الوحدة وشباب الأهلي مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب الوصل في دوري أبطال آسيا 2، فيما ودّع الشارقة المنافسات مبكراً من مرحلة الدوري في منطقة الغرب.

واكتمل مشهد دور الـ16 في «النخبة» مع ختام مرحلة الدوري، على أن تُقام مباريات الذهاب بين 2 و4 مارس، والإياب بعد أسبوع واحد، وسط ترقب لمواجهات قوية تعكس ارتفاع سقف التحدي مع دخول الأدوار الإقصائية.

ويستقبل الوحدة ضيفه الاتحاد السعودي في مواجهة منتظرة، بينما يلتقي شباب الأهلي مع تراكتور الإيراني، الذي قدّم مستويات لافتة في مرحلة الدوري، ما يجعل المواجهة اختباراً حقيقياً لطموحات «الفرسان» القارية،

وتشهد بقية مواجهات الدور ذاته لقاء السد القطري أمام الهلال السعودي، والدحيل القطري أمام الأهلي السعودي، في قمم خليجية مرتقبة.

في المقابل، ضرب الوصل موعداً نارياً في ربع نهائي «أبطال آسيا 2» مع النصر السعودي، بعدما تأهل الأخير على حساب أركاداغ التركماني بفوزه 1-0 إياباً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ليحسم بطاقة العبور بمجموع 2-0 في المباراتين.

وسجل عبد الرحمن غريب هدف الحسم للنصر، في مباراة أكملها أركاداغ بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه في الوقت بدل الضائع، ليؤكد «العالمي» جاهزيته للمنافسة على اللقب.

وأكد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس أن الأهم كان تحقيق التأهل، مشيراً إلى أهمية تدوير اللاعبين في ظل ضغط المباريات، ومؤكداً أن فريقه يسعى للمنافسة بقوة على بطولتي الدوري ودوري أبطال آسيا 2.

وتحمل مواجهات مارس طابعاً حاسماً لفرق الإمارات، في ظل تطلعها لمواصلة الحضور القاري وتعزيز موقع الكرة الإماراتية في الأدوار المتقدمة من البطولات الآسيوية.