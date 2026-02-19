الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
ريال مدريد يسلم كل الأدلة في قضية عنصرية فينيسيوس

19 فبراير 2026 16:36


مدريد (د ب أ)
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، أنه قدم «كل الأدلة المتاحة» للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في ظل التحقيق الذي يجريه الأخير بشأن مزاعم عن تعرض فينيسيوس جونيور لإساءات عنصرية.

أخبار ذات صلة
سجل مورينيو التدريبي مع 10 أندية.. بورتو الأفضل وروما الأسوأ!
أنشيلوتي يغلق باب «الأزوري» بسبب مشروع «السيليساو»

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن النجم البرازيلي قال إنه أبلغ حكم المباراة فرانسوا ليتكسييه بتعرضه لإساءات عنصرية من أحد لاعبي بنفيكا، خلال مواجهة الملحق في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الأول الثلاثاء في لشبونة.
وذكر ريال مدريد أن هذا اللاعب هو جناح بنفيكا الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، الذي أنكر قيامه بأي عمل خاطئ. وقال «يويفا»، أمس الأربعاء، إنه فتح تحقيقاً تأديبياً في الأحداث التي وقعت في المباراة، والآن أصدر الريال تحديثاً.
وذكر بيان للنادي: «يعلن ريال مدريد إنه قدم ليويفا كل الأدلة المتاحة المتعلقة بالأحداث». وأضاف: «تعاون نادينا بشكل نشط مع التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقب الأحداث العنصرية غير المقبولة التي شهدتها تلك المباراة». وأكد: «الريال ممتن للدعم والإجماع الكبيرين اللذين حظي بهما لاعبنا فينيسيوس جونيور من مختلف أطياف مجتمع كرة القدم العالمي». وتابع البيان: «سيواصل ريال مدريد العمل، بالتعاون مع جميع المؤسسات، من أجل القضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة، وفي المجتمع».

 

