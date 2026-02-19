الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فليك يعنف لاعبي برشلونة بسبب أتلتيكو وجيرونا

فليك يعنف لاعبي برشلونة بسبب أتلتيكو وجيرونا
19 فبراير 2026 23:15

برشلونة(د ب أ)
عقد هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اجتماعاً مطولاً مع لاعبيه عقب تلقي فريقه خسارتين متتاليتين، حسبما أفادت تقارير إخبارية، اليوم الخميس.
وتكبد برشلونة خسارة قاسية صفر / 4 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب قبل نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، ليصبح على مشارف الخروج من المسابقة، قبل أن ينال هزيمة موجعة في الدقائق الأخيرة 1 / 2 أمام مضيفه جيرونا بالدوري الإسباني، ليتراجع الفريق للمركز الثاني في ترتيب البطولة، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر).
وكشفت تقارير إخبارية في أعقاب مباراة الفريق الكتالوني ضد أتلتيكو، أن فليك كان أكثر غضباً من أي وقت مضى عند وصوله إلى برشلونة، حيث لم يكتف بتوبيخ لاعبيه بشدة بين شوطي المباراة على ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، بل زاد من حدة غضبه في صباح اليوم التالي.
وفي اليوم التالي، طلب لاعبو برشلونة من فليك تعديل تكتيكاته ضد الفرق التي تمتلك خيارات هجومية أكثر، وفي حال غياب بيدري أو رافينيا، حسبما أوضح موقع (فوتبول إسبانيا) الإلكتروني. وبعد مباراة برشلونة ضد جيرونا، كشف فليك أنه منح اللاعبين يومين راحة لإعادة شحن طاقتهم الذهنية، فيما ذكرت صحيفة "موندو دومينيون" أن فليك عقد اجتماعاً لمدة ساعة مع لاعبيه على أرض الملعب عند عودتهم إلى التدريبات.
وخلال تلك الساعة، استعرض فليك مجدداً أخطاء برشلونة، وأكد للاعبين أنه لن يتخلى عن أسلوب لعبه، مشدداً على أن أولويته هي استعادة الشراسة في أدائهم بدلاً من تغيير الخطة. وأكد المدرب الألماني أنه إذا تمركز لاعبوه بشكل أفضل في الملعب، وضغطوا بقوة أكبر في مناطقهم الأمامية، فلن يتمكن الخصم من خلق فرص كثيرة كتلك التي خلقها أتلتيكو. كما طالب فليك بضرورة تحسين الفعالية الهجومية للفريق، بعد تسجيله هدفاً واحداً فقط في آخر مباراتين، من أصل 32 تسديدة (10 منها على المرمى). وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية هذا الأمر، حيث أصر فليك على أسلوبه وطلب من فريقه العودة إلى ما قدموه الموسم الماضي، بدلاً من تغييره. وكانت تقارير إخبارية أفادت في وقت سابق من الأسبوع أن بيدري ربما يشارك لدقائق معدودة يوم السبت المقبل في مباراة برشلونة ضد ليفانتي بالدوري، في ظل تعافيه من إصابة في أوتار الركبة. وغاب ماركوس راشفورد عن الملاعب بسبب آلام في الركبة، لكن اللاعبين شاركا في جزء من التدريبات مع بقية الفريق، مما يشير إلى إمكانية عودتهما أمام ليفانتي.

أخبار ذات صلة
لويس سواريز.. صفقة «رمضانية» مع إيقاف التنفيذ!
بودو جليمت.. «قاهر الكبار» يواصل قصته الملهمة
برشلونة
هانسي فليك
أتلتيكو مدريد
