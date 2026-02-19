الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
جلطة سراي يضع اليوفي في «دائرة التغيير التكتيكي»

جلطة سراي يضع اليوفي في «دائرة التغيير التكتيكي»
19 فبراير 2026 23:17

روما(د ب أ)
كشف تقرير إخباري إيطالي أن الهزيمة الثقيلة التي تلقاها يوفنتوس الإيطالي أمام مضيفه جلطة سراي، أول أمس الثلاثاء، تسببت في تغيير في موقف لوتشيانو سباليتي، مدرب الفريق، تجاه لاعبيه.
ومن المؤكد أن سباليتي يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد خسارة يوفنتوس القاسية 2 / 5 أمام جالطة سراي، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري الأبطال.
وذكرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، أن سباليتي بدا متأثراً بشكل غير معتاد، حيث انعزل عن الجميع عندما استأنف الفريق تدريباته في كونتيناسا في اليوم التالي للمباراة. وكان المدرب الإيطالي قد أشاد بلاعبيه في الأسابيع الأخيرة، حتى بعد الخسارة 2 / 3 أمام إنتر ميلان مطلع الأسبوع ببطولة الدوري الإيطالي، إلا أنه منذ أول أمس، تغير مزاجه وسلوكه بشكل جذري، مما دفعه لمطالبة لاعبيه بالتفكير مليا وتحمل المسؤولية الكاملة عن أدوارهم. أكد سباليتي أنه "لا فائدة من الكلام إن لم يتبعه أفعال"، ووفقاً للتقرير، فإن المدرب المخضرم يفكر في إحداث تغيير تكتيكي في المباريات القادمة، مع احتمال العودة إلى خطة دفاعية بالاعتماد على ثلاثة لاعبين. ورغم ذلك، فإن أولوية سباليتي هي استعادة شخصية الفريق وروحه المعنوية العالية. ويستعد يوفنتوس لملاقاة ضيفه كومو، بعد غد السبت، بالدوري الإيطالي، وذلك قبل مباراة الإياب ضد جلطة سراي يوم الأربعاء المقبل.

يوفنتوس
جلطة سراي
دوري أبطال أوروبا
سباليتي
