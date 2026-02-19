46 فريقاً في بطولة جامعة الشارقة الرمضانية

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم النسخة الثانية من بطولة جامعة الشارقة الرمضانية في كرة القدم بمشاركة 46 فريقاً، وتستمر المنافسات لمدة أسبوعين، وتُعد إحدى أهم الفعاليات الرياضية التي تجمع شركاء الجامعة من المؤسسات الحكومية والخاصة، في أجواء رياضية تعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية.

ويقام حفل افتتاح البطولة في العاشرة مساءً بالاستاد الرياضي بالجامعة بمشاركة 46 فريقاً يمثلون جهات وطنية رائدة في قطاعات مختلفة، من بينها المؤسسات الحكومية والخيرية والصحية والشركات الخاصة والبنوك، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والرياضية وممثلي الجهات المشاركة واللاعبين.

ووضعت اللجنة المنظمة لهذا الحدث الرياضي الكبير على مستوى جامعة الشارقة، كافة الترتيبات لتقديم نسخة جديدة مختلفة، بما فيها من عدد كبير من الفرق المشاركة، وتم تخصيص أكثر من ملعب لإقامة المباريات عليه.