لويس سواريز.. صفقة «رمضانية» مع إيقاف التنفيذ!

عمرو عبيد (القاهرة)

خلال منتصف شهر رمضان عام 2014، وقّع لويس سواريز على عقد انتقاله من ليفربول إلى برشلونة، في صفقة ضخمة، كلّفت «النادي الكتالوني» نحو 82 مليون يورو، ليقتحم قائمة أغلى الانتقالات عبر التاريخ، مُحطماً الرقم القياسي آنذاك للاعبي أميركا الجنوبية، لكنها لم تكتمل بصورة «طبيعية»، واعتُبرت وقتها صفقة «مع إيقاف التنفيذ»!

وبسبب «العضة» الشهيرة، التي قام سواريز بارتكابها ضد الإيطالي جورجيو كيلليني، خلال كأس العالم 2014، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إيقافه وحرمانه من اللعب، بجانب عدم مُمارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، لمدة 4 أشهر، وهو ما ألقى بظلاله على تعاقد برشلونة معه، حيث رُفض استئناف «البارسا» لتخفيف العقوبة، واكتفت المحكمة الرياضية بالموافقة على مشاركته فقط في تدريبات فريقه الجديد.

سواريز غاب تماماً عن بداية موسمه الأول مع «البلوجرانا»، حتى جاءت مُشاركته الرسمية الأولى مع الفريق، يوم 25 أكتوبر 2014، ليعرف عالم كرة القدم، للمرة الأولى، مُثلث «MSN» الشهير، المُكوّن من ميسي وسواريز ونيمار، وتبدأ مسيرة الأوروجواياني «التاريخية» مع «العملاق الكتالوني»، التي شهدت توهجه منذ موسمه الأول.

حيث سجّل 25 هدفاً وقدّم 20 تمريرة حاسمة، في موسم 2014-2015، الذي تكلّل بتحقيق «الثُلاثية العالمية»، بعد الفوز بـ«الليجا» وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، ثم زادها إلى «الخُماسية»، بإضافة لقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2015.

وخلال رحلة سواريز مع برشلونة، التي امتدت عبر 6 مواسم، تمكّن من مساعدة الفريق في تحقيق 13 لقباً، بينها «رُباعية» الدوري الإسباني، ومثلها في الكأس المحلية، مُسجّلاً 198 هدفاً في 283 مباراة، وهي أفضل أرقامه على الإطلاق خلال مسيرته مع كل الفرق التي ارتدى قمصانها.

وبين «المُتعة الكروية» التي قدمها سواريز مع ميسي ونيمار، والأرقام القياسية التي حققها مُثلث «MSN»، ورغم صعوبة البداية بسبب إيقافه وسلوكه العنيف مع المنافسين، إلا أن صفقة انتقاله إلى برشلونة لا تزال تحتل المركز الـ29، بين أغلى 50 انتقال كروي عبر التاريخ.