ألميدا يضع «»الإمارات للدراجات على منصة التتويج في «فولتا الغارف»

ألميدا يضع «»الإمارات للدراجات على منصة التتويج في «فولتا الغارف»
20 فبراير 2026 17:15

أبوظبي (الاتحاد)
قدّم جواو ألميدا أداءً ثابتاً ومميزاً بطابعه المعتاد، ليُنهي المرحلة الثانية من فولتا الغارف في المركز الثالث، عابراً خط النهاية على القمة الشهيرة «ألتو دا فويّا» بعد يوم شاق وحافل بالتسلق.
وجاءت المرحلة البالغة 147.2 كلم من بورتيماو إلى ألتو دا فويّا قوية وتميّزت بتضاريس وعرة ومنحدرات حادة في الصعود الختامي، حيث برز أقوى المتسلقين في المجموعة الرئيسية. وشهدت القمة البرتغالية الشهيرة صراعاً محتدماً، حسمه بول سيشاس (ديكاتلون - سي إم إيه سي جي إم) محققاً فوزاً لافتاً بعد تفوقه في الصعود على كلٍ من خوان أيوسو (ليدل - تريك) وألميدا ضمن مجموعة منخفض عددها.
وتسابق ألميدا بذكاء تكتيكي طوال اليوم، محافظاً على تمركزه في المجموعة الأمامية ومستجيباً للتحركات الحاسمة على الصعود، قبل أن يطلق جهداً قوياً في الأمتار الأخيرة ليؤمّن مركزاً ثالثاً مستحقاً خلف اثنين من أسرع المتسابقين في الأمتار الأخيرة.
وفي المقابل، غاب براندون ماكنولتي عن المشهد الختامي إثر سقوط عند قاعدة الصعود أثّر على حظوظه في المنافسة، إلا أن اليركي تمكّن من العودة وإنهاء المرحلة في المركز الخامس عشر بفارق 37 ثانية.
وبات ألميدا يتأخر بفارق 7 ثوانٍ فقط عن متصدر السباق سيشاس، قبل الدخول في سباق الزمن الفردي في المرحلة الثالثة بمدينة فيلامورا (19.5 كلم).
من جانبه قال جواو ألميدا: «كان الصعود النهائي صعباً جداً كما توقعنا. أصبح الإيقاع انفجارياً ومتقطعاً، ما جعل من الصعب إيجاد إيقاع ثابت. كان من المؤسف جداً أن يتعرض براندون للسقوط في أسفل الصعود، أعتقد أنه كان سيكون معي في المقدمة وكنا سنلعب أوراقنا بشكل أفضل في النهاية. حاولت الهجوم قرب خط النهاية لكنني لم أتمكن من فتح فجوة، ودفعت ثمن ذلك قليلاً في الانطلاقة الأخيرة. أنا سعيد بما قدمته، والآن يتوجه التركيز إلى سباق الزمن غداً».
نتائج المرحلة الثانية:
.1.بول سيشاس (ديكاتلون - سي إم إيه سي جي إم) 3:49:50
.2.خوان أيوسو (ليدل - تريك) نفس التوقيت
.3.جواو ألميدا (فريق الإمارات - إكس آر جي) نفس التوقيت
الترتيب العام بعد المرحلة الثانية:
.1.خوان أيوسو (ليدل - تريك) 8:10:44
.2.بول سيشاس (ديكاتلون - سي إم إيه سي جي إم) نفس التوقيت
.3.جواو ألميدا (فريق الإمارات - إكس آر جي) +7 ثوانٍ

 

