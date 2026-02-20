1560 لاعباً يرسمون لوحة «تحدي حفيت الرياضي» في أجواء رمضانية

العين (الاتحاد)

في نسخة ثانية أكثر زخماً واتساعاً، تنطلق مساء اليوم، منافسات «تحدي حفيت الرياضي»، بمشاركة 1560 لاعباً في بطولات كرة القدم و400 متنافس في بطولة الجوجيتسو، في مشهد رياضي يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده الحدث منذ انطلاقته الأولى.

ويقام الافتتاح بحضور راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وسالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعدد من مسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي ونادي العين الرياضي، في انطلاقة تؤكد ترسيخ الحدث كمنصة رياضية مجتمعية تجمع بين التنافس الرياضي والتنظيم الاحترافي.

وتتوزع المنافسات في اليوم الأول، عبر تسع بطولات رياضية في مختلف مناطق المدينة، في خطوة تعكس توجهاً مدروساً نحو توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعزيز الوصول المجتمعي، حيث تشمل بطولات كرة القدم بمختلف فئاتها، إلى جانب بطولة الجوجيتسو بمشاركة 400 متنافس، فضلاً عن كرة السلة والكريكيت والكرة الطائرة والتبة ومنافسات أصحاب الهمم.

من جانبه أكد خلف سالم الواحدي، مدير إدارة الفعاليات والشركاء في مجلس أبوظبي الرياضي أن «تحدي حفيت الرياضي» يجسّد نموذجاً متقدماً للمبادرات الرياضية المجتمعية، التي تجمع بين التنافس الرياضي وتعزيز القيم الإنسانية، في أجواء رمضانية مميزة تعكس روح المشاركة والتفاعل المجتمعي في مدينة العين.

وأضاف: «التنوع الكبير في البطولات وانتشارها في مختلف مناطق مدينة العين يعكس رؤية تنظيمية حديثة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتقريب الرياضة من المجتمع، وتكامل الجهود بين الجهات المنظمة، وفي مقدمتها بلدية مدينة العين بصفتها الجهة المنظمة، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي العين الرياضي، أسهم في تقديم تجربة تنظيمية متميزة تعكس أعلى معايير الاحترافية والعمل المؤسسي».

ويشارك في بطولة كرة القدم للمؤسسات 16 فريقاً تضم 320 لاعباً، فيما تجمع بطولة الأحياء السكنية 32 فريقاً بمشاركة 640 لاعباً، إضافة إلى 30 فريقاً في بطولة الأكاديميات تضم 600 لاعب، ليصل إجمالي عدد المشاركين في مسابقات كرة القدم إلى 1560 لاعباً، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة المشاركة الرياضية ورغبة المتنافسين في اعتلاء منصات التتويج.

ويمثل «تحدي حفيت الرياضي» منصة مثالية لتسليط الضوء الإعلامي على قصص النجاح المجتمعي، والتجارب الإنسانية الملهمة، والتفاعل الجماهيري في بيئة رمضانية تجمع بين المنافسة الرياضية والقيم الاجتماعية، ما يفتح المجال أمام الإعلاميين لرصد تجارب متنوعة تعكس روح الحدث وأثره المجتمعي.