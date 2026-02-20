جوف وسفيتولينا تضربان موعداً نارياً في نصف نهائي «دبي للتنس»

دبي (الاتحاد)

تأهّلت الأميركية كوكو جوف، المصنّفة الرابعة عالمياً والثالثة في البطولة، إلى الدور نصف النهائي من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات من فئة 1000 نقطة، بعدما حققت فوزاً مريحاً على الفلبينية ألكسندرا إيالا بمجموعتين دون رد 6-0 و6-2، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على الملعب الرئيسي.

وقدمت جوف أداءً متماسكاً مكّنها من حسم المواجهة خلال 68 دقيقة فقط، رغم ارتكابها ثمانية أخطاء مزدوجة على الإرسال، مستفيدة من فارق الخبرة أمام إيالا المصنّفة 47 عالمياً، والتي خاضت واحدة من أبرز محطات مسيرتها هذا الأسبوع في دبي.

وسيكون الموعد في نصف النهائي مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، البطلة مرتين في دبي، والتي قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز على الكرواتية أنتونيا روزيتش بنتيجة 3-6 و6-2 و6-3، لتواصل سعيها نحو لقب ثالث في البطولة.

بدأت سفيتولينا المباراة بصعوبة بعدما خسرت المجموعة الأولى أمام روزيتش، المصنّفة 67 عالمياً، والتي واصلت مفاجآتها بعد وصولها إلى ربع النهائي، إلا أن اللاعبة الأوكرانية رفعت من نسقها الهجومي وحسّنت أداء الإرسال والاستقبال في المجموعتين التاليتين لتحسم اللقاء عن جدارة.

وفي مواجهة أخرى ضمن نصف النهائي، تلتقي الأميركية جيسيكا بيجولا مع مواطنتها أماندا أنيسيموفا في مواجهة أميركية خالصة، بعدما تغلبت بيجولا على وصيفة نسخة 2025 كلارا تاوسون، فيما أطاحت أنيسيموفا بحاملة اللقب ميرا أندرييفا.

ورغم الخسارة، خرجت إيالا بمكاسب كبيرة من مشاركتها، إذ من المتوقع أن تتقدم إلى المركز 32 عالمياً في التصنيف الجديد لرابطة محترفات التنس، مؤكدة أن تجربتها في دبي تمثل خطوة مهمة في تطورها الاحترافي.

وتتجه الأنظار الآن إلى مواجهات نصف النهائي المرتقبة، حيث تسعى جوف للثأر من سفيتولينا التي أقصتها الشهر الماضي من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، في لقاء يبشر بأجواء حماسية تحت أضواء دبي.