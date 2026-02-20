سباليتي يرسم ملامح «اليوفي الجديد» من دون 6 لاعبين

معتز الشامي (أبوظبي)

بدأ المدرب لوتشيانو سباليتي في وضع الخطوط العريضة لمشروعه المستقبلي مع يوفنتوس، حيث كشفت تقارير صحفية أن المدرب الإيطالي حدد بالفعل مجموعة من اللاعبين، الذين لا يدخلون ضمن خططه للموسم المقبل، في حال استمراره على رأس الجهاز الفني بعد الصيف المقبل، حيث ينتهي عقد سباليتي الحالي مع يوفنتوس في يونيو المقبل، لكن في حال تجديده، فإن المؤشرات تؤكد أن النادي قد يشهد تغييرات واسعة في قائمته استعداداً لمرحلة جديدة يقودها المدرب.

وبحسب ما أوردته صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» فإن ستة لاعبين على الأقل باتوا بعيدين عن مشروع سباليتي للموسم المقبل، بعدما فشلوا في إقناع المدرب سواء خلال المباريات أو في التدريبات.

ويأتي البلجيكي لويس أوبيندا في مقدمة الأسماء التي خيبت آمال المدرب، إذ لم يشارك سوى 87 دقيقة فقط خلال ثماني مباريات في عام 2026. وتبرز دلالة واضحة على تراجع أسهمه بعدما فضل سباليتي الدفع بالأميركي ويستون ماكيني كمهاجم صريح في مواجهة جلطة سراي، رغم وجود أوبيندا على مقاعد البدلاء.

كما يواجه المدافع الكولومبي خوان كابال صعوبات في التأقلم مع أسلوب سباليتي، خصوصاً في عملية بناء اللعب من الخلف، وهو ما ظهر بوضوح خلال ظهوره الأخير في إسطنبول، ولم يكن وضع فيديريكو جاتي أفضل حالاً، إذ قدم أداءً متواضعاً بعد دخوله بديلاً، وتشير التوقعات إلى استمراره كخيار احتياطي في حال بقائه ضمن صفوف الفريق.

وفي حراسة المرمى، تعرض ميكيلي دي جريجوريو لانتقادات متزايدة بعد استقبال يوفنتوس 13 هدفاً في آخر أربع مباريات، بينما تراجع حضور كل من فاسيليي أديزيتش وإيدون زيجروفا في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض دقائق مشاركتهما.