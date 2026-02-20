أنشيلوتي يغلق باب «الأزوري» بسبب مشروع «السيليساو»

معتز الشامي (أبوظبي)

أبدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سعادته الكبيرة بتجربته الحالية مع منتخب البرازيل، مؤكداً رغبته في الاستمرار لفترة أطول، بعدما كشف عن نيته تمديد عقده مع «السيليساو» لأربع سنوات إضافية.

وكان المدرب المخضرم، الذي سبق له قيادة أندية كبرى مثل ميلان ويوفنتوس وتشيلسي وبايرن ميونيخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان، قد خاض أول تجربة دولية في مسيرته التدريبية، عندما تولى قيادة المنتخب البرازيلي الصيف الماضي، في خطوة شكلت تحولاً مهماً في مسيرته الطويلة مع الأندية.

وفي تصريحات لشبكة «موفي ستار» أكد أنشيلوتي إعجابه بطبيعة العمل مع المنتخب، مشيراً إلى أن التجربة كانت مختلفة وجذابة بالنسبة له. وقال: «إنه نوع جديد من العمل، وبصراحة لقد أُعجبت به كثيراً»، مضيفاً: «أعتقد أنني سأجدد عقدي مع البرازيل لأربع سنوات أخرى»

وتشير خطط المدرب الإيطالي إلى بناء مشروع طويل المدى مع المنتخب البرازيلي، يستهدف الاستعداد بقوة لبطولة كأس العالم 2030، إلى جانب بطولة كوبا أميركا 2028، ما يعكس رغبة واضحة في ترسيخ الاستقرار الفني داخل الفريق.

ومنذ توقيعه العقد في مايو 2025، قاد أنشيلوتي منتخب البرازيل في أربع مباريات، حقق خلالها انتصارين وتعادلاً واحداً مقابل خسارة واحدة، في بداية تعتبر مقبولة لمرحلة التأسيس، ورغم تطلع بعضهم لرؤيته يوماً ما على رأس القيادة الفنية لمنتخب إيطاليا، الذي عانى في السنوات الأخيرة وغاب عن آخر نسختين من كأس العالم، فإن تصريحات أنشيلوتي الأخيرة توحي بأن مستقبله القريب يبقى مرتبطاً بالمشروع البرازيلي.