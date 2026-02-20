افتتاح مُبهر للنسخة الـ13 من كأس منصور بن زايد 2026

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت مساء أمس، بملاعب فندق «قصر الإمارات ماندارين أورينتال» بالعاصمة أبوظبي، منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، التي تقام بتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية.

شهد الافتتاح معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، كما حضر حسن إبراهيم الحمادي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، نائب رئيس اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الراعية، وهم رويال جت، فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، مركاتور للسفر والسياحة، وأروما دي لاموري.

وفي هذه المناسبة، أكد معالي سلطان ضاحي الحميري أن استمرارية البطولة للعام الثالث عشر على التوالي، تترجم الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في جعل الرياضة ركيزة أساسية لجودة الحياة، قائلاً: «هذه البطولة باتت منصة وطنية رائدة تدعم الحركة الشبابية، وتخلق بيئة إيجابية تدمج بين التنافس الشريف والترابط المجتمعي في شهر رمضان الفضيل». وبارك معاليه للجميع حلول الشهر المبارك، متمنياً أن تشكّل هذه النسخة التي تتزامن مع «عام الأسرة» إضافة نوعية لمسيرة النجاحات التي بدأت منذ عام 2012.

من جانبه، أشاد معالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بقيمة البطولة، مؤكداً أنها تجاوزت مفهوم المنافسة الكروية لتصبح ملتقىً يعزز قيم التقارب والعمل الجماعي.

وقال معاليه: «نفخر بمشاركة 16 فريقاً في حدث يكرس الرياضة كنمط حياة إيجابي. لقد عملنا مع شركائنا في اتحاد الكرة ورابطة المحترفين لتقديم نسخة استثنائية تواكب مكانة البطولة وأثرها المجتمعي». وأشار إلى تخصيص فعاليات مصاحبة تراعي كافة فئات المجتمع، ترسيخاً للروابط الأسرية التي تنشدها الدولة في «عام الأسرة».

في المقابل تضمن حفل الافتتاح عرضاً مرئياً مبهراً استعرض مسيرة البطولة وقيمها الرياضية، تلته المباراة الافتتاحية التي أقيمت ضمن مواجهات المجموعة الأولى، إذ حقق «نادي مدينة أبوظبي للجولف» مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على بطل النسخة الماضية فريق «دائرة القضاء» بهدف دون رد، سجله اللاعب ياسين إدو عزيز، الذي نال جائزة رجل المباراة.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، خيّم التعادل السلبي على مواجهة «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» و«قطاع المشاريع الهندسية والفنية»، فيما نال لاعب مكتب التدقيق أوكيمي أيونتوس أوموه جائزة رجل المباراة.

الجدير بالذكر أن البطولة تضم 16 فريقاً يمثلون مختلف قطاعات ديوان الرئاسة والجهات الحكومية التابعة له، وُزعت على 4 مجموعات، حيث تُقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، ليتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية. وتتميز نسخة 2026 بفعاليات مجتمعية تحت شعار «عام الأسرة»، تهدف إلى توفير تجربة ترفيهية متكاملة للجمهور والناشئين، بالإضافة إلى جوائز قيمة رصدتها اللجنة المنظمة للمشاركين والجماهير.