ملوك «القدم اليسرى» في القرن الـ21.. ميسي في الصدارة وصلاح الثالث

معتز الشامي (أبوظبي)

ليس من المستغرب أن يكون ليونيل ميسي هو أكثر هدافي القرن الحادي والعشرين ممن يستخدمون القدم اليسرى، ولكن ما هي أسماء عظماء اللعبة الآخرين الذين يستخدمون القدم اليسرى والذين يحتلون المراكز العشرة الأولى؟.

القائمة تضم لاعبين بارزين من بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وليفربول وأتلتيكو مدريد، وهداف واحد ليس حتى أعسر القدم، وتضم قائمة اللاعبين العشرة الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف بالقدم اليسرى (على مستوى الأندية) منذ عام 2000 اللاعبين التاليين.

1-ليونيل ميسي: 647 هدفاً

سجل ميسي أهدافاً بقدمه اليسرى أكثر من مجموع أهداف اللاعبين في المركزين الثاني والثالث، حيث أحرز الأسطورة الأرجنتينية بقدمه المفضلة 647 هدفاً من أصل 787 هدفاً سجلها في مسيرته الكروية مع الأندية، أي ما يعادل 82%.

2-هالك: 263 هدفاً

سجل المهاجم البرازيلي جيفانيلدو فييرا دي سوزا الشهير بـ«هالك» 263 هدفاً بقدمه اليسرى خلال مسيرته الكروية، ولا زال بإمكانه إضافة المزيد رفقة فريقه الحالي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

3-محمد صلاح: 232 هدفاً

لا تكتمل أي مناقشة عن أفضل اللاعبين الذين يستخدمون القدم اليسرى في تاريخ كرة القدم دون ذكر ملك ليفربول المصري. والأرقام تؤكد ذلك، ويحتل صلاح المركز الرابع في قائمة هدافي البريميرليج عبر التاريخ، كما أنه يتفوق بفارق كبير على الجميع من حيث عدد الأهداف المسجلة بالقدم اليسرى. فهو يتفوق بمراحل على لاعبين مثل روبي فاولر، وروبن فان بيرسي، وريان جيجز، ورياض محرز، بينما لا يزال أمام هالاند الكثير ليلحق به في هذا الجانب.

4- أنطوان جريزمان: 198 هدفاً

يتمتع جريزمان بمسيرة كروية طويلة ومذهلة، لكن رغم كل أهدافه (ما يقارب 300 هدف، ثلثيها بقدمه اليسرى)، إلا أن مسيرته مع الأندية كانت تفتقر بشكل إلى الألقاب. لقب واحد في كأس ملك إسبانيا مع برشلونة، ولقب واحد في الدوري الأوروبي مع أتلتيكو مدريد، ولقبان في كأس السوبر.

5-إيرلينج هالاند: 193 هدفاً

عندما تفكر في أفضل المهاجمين الصريحين في تاريخ كرة القدم، ستجد أن قلة منهم فقط كانوا يستخدمون القدم اليسرى. هالاند هو الاستثناء النادر، وربما يكون بالفعل مرشحاً قوياً ليكون أعظم مهاجم صريح يستخدم القدم اليسرى في تاريخ كرة القدم، وقد يكون المركز الأول بعيد المنال بالنسبة له، ولكن بالوتيرة التي يسير بها، من المتوقع أن يحجز هالاند المركز الثاني في هذه القائمة قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره.

6-لوكاس بودولسكي: 168 هدفاً

سجل النجم الألماني لوكاس بودولسكي 168 هدفاً بقدمه اليسرى خلال مسيرته الممتدة مع الأندية، ولا يزال بإمكانه إضافة المزيد من الأهداف، حيث يلعب حتى الآن مع فريق جورنيك زابجه البولندي.

7-أنخيل دي ماريا: 156 هدفاً

بالحديث عن الإحصائيات الخاصة، فقد سجل أنخيل دي ماريا جميع أهدافه الـ 56 في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان بقدمه اليسرى. كما سجل 100 هدف بقدمه اليسرى في بطولات أخرى خلال مسيرته الكروية. ولا يزال بإمكانه إضافة المزيد من الأهداف، حيث يلعب حتى الآن مع فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني.

8-روميلو لوكاكو: 151 هدفاً

سجل مهاجم نابولي الحالي 151 هدفاً بقدمه اليسرى خلال مسيرته مع الأندية حتى الآن، ويعد لوكاكو أصغر لاعب أجنبي ينضم إلى نادي المئة في البريميرليج، والهداف التاريخي لبلجيكا، والفائز بلقب الدوري الإيطالي مع كل من إنتر ميلان ونابولي.

9-كريستيانو رونالدو: 147 هدفاً

لا شك في وجود اسم كريستيانو رونالدو في أي قائمة لأفضل هدافي القرن الحادي والعشرين، لكن وجوده في هذه القائمة يعد مفاجأة، فهو اللاعب الوحيد من بين هؤلاء العشرة الذي يستخدم قدمه اليمنى، وسجل الأسطورة البرتغالية 147 هدفاً مع الأندية بقدمه اليسرى، نحو 18% من إجمالي أهداف رونالدو البالغ 813 هدفاً في مسيرته الكروية مع الأندية، سجلها بقدمه اليسرى.

10- آريين روبن: 146 هدفاً

ويكمل قائمة العشرة الأوائل نجم منتخب هولندا وريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ السابق آريين روبن، حيث سجل 146 هدفاً خلال مسيرته مع الأندية.