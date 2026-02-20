«كلاسيكو» الأمهار والمهرات يخطفان الأنظار في الحفل الـ11 بمضمار أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

ينظّم مضمار أبوظبي للسباق غداً، أمسية سباقه الحادي عشر، الذي يتألف من 7 أشواط بمشاركة 104 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، أبرزها سباقا «أبوظبي الكلاسيكي» للمهرات والأمهار، الذي يجتذب نخبة الإنتاج المحلي من الخيول العربية الأصيلة، بالإضافة إلى جولة كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز 534 ألف درهم.

وخصص الشوط الرابع لسباق أبوظبي الكلاسيكي للمهرات للخيول العربية الأصيلة «شروط» للمهرات فقط، عمر 4 سنوات، من «إنتاج الإمارات»، لمسافة 1600 متر، وقيمة جائزته 100 ألف درهم، وتتصدر ترشيحات السباق المهرة «إي إس خيرية» الفائزة بفارق 8 أطوال في سباق المهرات ستيكس.

ويتصدر المهر «شداد» «أو دبليو» ترشيحات الشوط الخامس لسباق أبوظبي الكلاسيكي للأمهار للخيول العربية الأصيلة «شروط» عمر 4 سنوات فقط، من «إنتاج الإمارات» لمسافة 1600 متر، وقيمة جائزته 100 ألف درهم.

وخُصّص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «شروط» للأفراس فقط، عمر 5 سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر، على لقب إريبيان ماجستي ستيكس، وقيمة جائزته 66 ألف درهم وتتصدر الترشيحات الفرس «إيه آر روعة».

ويتصدر الجواد الرمادي «الشاهين» ترشيحات الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-95) من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر على لقب كأس الإمارات مون لايت، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وتتصدر المهرة «إيه آر أميرة» ترشيحات الشوط الثالث على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-85) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وخُصّص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-85) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، على لقب ذا تولايت مايل، وقيمة جائزته 66 ألف درهم، وأبرز المرشحين لقيادة الصدارة الجواد «منفرد».

ويتصدر «جست» ترشيحات الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، على لقب ذا فالكون وينج سبرنت، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.