تأهل المصنّفين الأوائل إلى ربع نهائي «دولية البادل» في ند الشبا

دبي (وام)

شهد اليوم الثاني من بطولة الاتحاد الدولي للبادل «الفئة الفضية»، المقامة حالياً ضمن منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة ند الشبا الرياضية، إقامة مباريات دور الـ16 لفئة الرجال، والتي أسفرت عن تأهل عدد من المصنّفين الأوائل إلى الدور ربع النهائي، وسط مستويات فنية قوية ومنافسة محتدمة.

وصعد الثنائي الإسباني خافيير جاريدو ولوكاس بيرجاميني، المصنّف الأول، بعد فوزه على أليكس بوزو ريوس وألونسو كالفاتشي بمجموعتين دون رد 6-0 و6-2، كما تأهل الثنائي خوسيه أنطونيو ديسترو وخافيير لوبيز جارسيا بعد تغلبهما على الإيطاليين لورينزو دي جيوفاني وسيموني ياكوفينو بنتيجة 6-7 و6-1 و6-3.

وبلغ البرتغالي نونو ديوس والفرنسي توماس ليجيه الدور ذاته عقب فوزهما على دييجو دورتا دياز وبوريس كاسترو جارسيا بنتيجة 4-6 و6-2 و6-2.

فيما تأهّل الإسبانيان بابلو ليخو وجونزالو روبيو، المصنّفان (ثالثاً)، بفوزهما على الأرجنتينيين خوان بابلو داميتو وماتيو ريفيرو بنتيجة 7-5 و6-3.

وحجز الثنائي إينيجو خوفر وأرناو أياتس، المصنّفان «خامساً»، مقعدهما في ربع النهائي بعد فوزهما على فارس الجناحي وماجد الجناحي بنتيجة 6-1 و6-4، في حين تأهل فرانسيسكو خورادو سوسا وسيرجيو إيكاردو بتغلبهما على أدريان رونكو لوبيز وخوليان لاكاموار بنتيجة 7-6 و6-3.

وفي بقية النتائج، فاز بول هرنانديز ألفاريز وجويليرمو كويادو لوسادا على ماركوس كوردوبا وبورخا تروخيو تشانج بنتيجة 6-3 و6-2، في حين تغلب ماكسيميليانو سانشيز وفرانسيسكو مانويل خيل على بابلو كاستيو فالفيردي وكريستوبال جارسيا بلانكو بنتيجة 6-2 و7-6.