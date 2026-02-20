السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز.. الهاجري أول المتأهلين إلى الجائزة الكبرى

كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز.. الهاجري أول المتأهلين إلى الجائزة الكبرى
20 فبراير 2026 18:00

الشارقة (الاتحاد)
توّج الفارس محمد غانم الهاجري على صهوة الفرس «ليليلونكا»، بجائزة مصرف الشارقة الإسلامي، كما فاز الفارس الأوزبكي باخرمجون غازييف مع الجواد «سانتوس» بجائزة نادي الشارقة للفروسية لمنافسة الجولة الواحدة، في افتتاحية البطولة الدولية من فئة النجمتين، والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية على ميادينه الداخلية والخارجية بمركز الفروسية، بالتزامن مع الحدث الرئيس لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.
وتأهل الفارس محمد غانم الهاجري على صهوة الفرس «ليليلونكا»، للمنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى في البطولة من فئة النجمتين وأنهى الجولة في زمن بلغ 61.72 ثانية والتي أقيمت بمواصفات الجولة الواحدة، وصمّم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، على أرضية الميدان الخارجي، وتنافس فيها 91 مشاركاً، وأكمل 31 فارساً الجولة دون خطأ، وحلّ السوري شادي غريب ثانياً، والسعودي رمزي الدهامي ثالثاً.
وافتتحت البطولة الدولية من فئة النجمتين بمنافسة من جولة واحدة برعاية نادي الشارقة للفروسية، وصمم مسارها بحواجز الـ130 سم على ميدان الصالة المغطاة، وتنافس فيها 65 مشاركاً، ونجح 14 منهم في إكمال الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول الفارس الأوزبكي باخرمجون غازييف مع الجواد «سانتوس»، وأكمل الجولة في زمن بلغ 52.39 ثانية، وجاء البريطاني كريستوفر فرازر ثانياً، ونالت الفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، جائزة المركز الثالث مع الفرس «غرام»، وأكملت معها الجولة في زمن بلغ 55.30 ثانية.

