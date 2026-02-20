أوسيمين يكشف أسراره ودور سباليتي في إعادته للحياة

معتز الشامي (أبوظبي)

كشف النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جلطة سراي، كواليس مؤثرة من مسيرته الكروية، مؤكداً أن مدربه السابق لوتشيانو سباليتي كان بمثابة الأب بالنسبة له خلال فترته مع نابولي، في واحدة من أبرز مراحل حياته داخل وخارج الملعب.

وجاءت تصريحات أوسيمين في تصريحات نشرتها منصة «ذا بلايرز تريبيون»، واستعرضت خلالها رحلته الكاملة منذ طفولته الصعبة في شوارع نيجيريا، حيث كان يلعب حافي القدمين، مروراً بتحمله مسؤولية إعالة أسرته مبكراً، وصولاً إلى انطلاقته الكبرى في أوروبا بعد سلسلة من التحديات القاسية.

وأكد المهاجم النيجيري أن انتقاله من ليل الفرنسي إلى نابولي جاء في توقيت بالغ الصعوبة على المستوى الشخصي، خاصة بعدما منعته مفاوضات الانتقال من العودة إلى بلاده لزيارة والده المحتضر مع بداية جائحة كورونا، وهو الموقف الذي ترك أثراً نفسياً عميقاً داخله.

وقال أوسيمين: «عندما غادرت ليل كنت ضائعاً، وعندما وصلت إلى نابولي وجدت نفسي»، مشيراً إلى أن دعم المدينة والجماهير وزملائه كان له الدور الأكبر في تغيير مسار حياته.

كما روى تفاصيل أول لقاء جمعه بالمدرب سباليتي، حيث أخبره بصراحة أنه ليس في أفضل حالاته الذهنية، ليجد دعماً استثنائياً من المدرب الإيطالي، الذي وصفه بقوله «كان مثل الأب بالنسبة لي، كان صارماً عندما أخطئ، لكنه كان يؤمن بي من أعماقه، وكان يرى أنني قادر على أن أكون الأفضل في العالم».

وتطرق أوسيمين إلى أجواء العمل القاسية داخل نابولي، مشيراً إلى أن سباليتي كان يضرب به المثل في الالتزام، إذ كان ينام داخل مكتبه في النادي لأشهر طويلة، وهو ما جعل اللاعبين يشعرون بعدم وجود مبرر للشكوى.

وفي ختام حديثه، أوضح الدولي النيجيري أسباب اختياره الانتقال إلى جلطة سراي، رغم التحذيرات التي تلقاها، مؤكداً أنه يتبع قلبه دائماً، وقال «كثيرون أخبروني ألا أذهب إلى تركيا، لكن بعد تجربة نابولي لم يكن ممكناً أن أنتقل إلى ناد بلا شغف».

واختتم أوسيمين تصريحاته بالتأكيد على أنه يبحث دائماً عن الأندية التي تعيش كرة القدم بعاطفة حقيقية، معتبراً أن جماهير جلطة سراي يمتلك الشغف نفسه الذي وجده سابقاً في نابولي، وهو ما جعله يحسم قراره دون تردد.