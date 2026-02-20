دور الـ16 من «النخبة الآسيوية».. صدامات نارية وطموحات استثنائية

معتز الشامي (أبوظبي)

اكتمل مشهد دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الجاري، مع ختام منافسات مرحلة الدوري الأسبوع الماضي، حيث تنطلق منافسات الدور المرتقب بمباريات الذهاب من 2 وحتى 4 مارس المقبل، على أن تُلعب مواجهات الإياب بعدها بأسبوع واحد وتحديداً 9 و10 من نفس الشهر.

ومن المقرر سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة للبطولة المجمعة، التي تستضيفها السعودية للفرق المتأهلة لمرحلة ربع النهائي ستكون 25 مارس المقبل، على أن تُقام النهائيات بنظام التجمع في جدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل.

وعن مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب، فقد تأهلت أنديتنا شباب الأهلي والوحدة، لترفع من فرص تصنيف دورينا بختام النسخة الحالية، أما باق الفرق المتأهلة فهي السد والدحيل (قطر) والهلال والأهلي والاتحاد (السعودية) وتراكتور (إيران)

أما عن المواجهات المرتقبة التي ستخوضها أنديتنا، فسيلعب شباب الأهلي الذي تأهل في الترتيب السادس لمرحلة الدوري، أمام تراكتور الإيراني، الذي قدم مستوى مميز في النسخة الحالية وحصل على الترتيب الثالث، بينما يلتقي الوحدة فريق الاتحاد السعودي، وقد أنهى الاتحاد مرحلة الدوري في الترتيب الرابع بفارق نقطة واحدة عن الوحدة الذي تأهل خامساً، بينما شهدت مرحلة الدوري من النسخة الحالية، فوز الوحدة على الاتحاد بهدفين لهدف على ملعب استاد آل نهيان، وبالتالي سيلعب الاتحاد بروح قتالية رغبة في إيقاف تفوق الوحدة وإقصائه من البطولة.

وسيكون دورينا مرشحاً لحصد المزيد من النقاط، حال تأهل أي من الوحدة وشباب الأهلي إلى مرحلة البطولة المجمعة بالدور ربع النهائي، والتي تفرض نقاطاً أعلى في ظل المنافسة الشركة على وصافة ترتيب الغرب بين دورينا والدوري الإيراني والقطري.

أما باقي المباريات، فسيلتقي الهلال، الذي تصدر ترتيب منطقة الغرب دون خسارة برصيد 22 نقطة، مع السد في مواجهة تجمع بين بطلين سابقين، وكان الهلال السعودي قد خرج من الدور قبل النهائي في الموسم الماضي، في حين بلغ السد القطري الدور ربع النهائي.

وفي المقابل يواجه الأهلي السعودي، صاحب المركز الثاني، فريق الدحيل في مواجهة أخرى بين ممثلي السعودية وقطر، ويتطلع الأهلي إلى الدفاع عن اللقب الذي تُوّج به في الموسم الماضي، في حين يسعى الدحيل إلى إحراز الكأس للمرة الأولى.

وفي منطقة الشرق، تأهلت فرق جانجوون وسيؤول من كوريا الجنوبية، وماتشيدا زيلفيا، فيسيل كوبي، وسانفريس هيروشيما من اليابان، وملبورن سيتي الأسترالي، وبوريرام من تايلاند، وجوهور دار التعظيم من ماليزيا.

بينما كانت المفاجأة في الشرق، بتصدر ماتشيدا زيلفيا الياباني ترتيب مرحلة الدوري في ظهوره القاري الأول، وسيكون مصمماً على مواصلة مشواره الناجح، وسيواجه الفريق الياباني نادي جانجوون من جمهورية كوريا، والذي حسم تأهله بفارق ضئيل للغاية بعدما تفوق على مواطنه أولسان إتش دي بفارق الأهداف.

فيما سيركز فيسيل كوبي الذي يشعر بخيبة أمل لعدم احتلاله الصدارة بعدما ظل في القمة معظم فترات المنافسة، على تجاوز دور الـ16 بعد خروجه من هذه المرحلة في الموسم الماضي، وسيواجه سيؤول الذي تأهل في المركز السابع، ما يفرض على الفريق الياباني عدم الاستهانة بمنافسه.

وضمن سانفريس هيروشيما تأهل الأندية اليابانية الثلاثة، وسيبذل كل ما لديه من أجل مواصلة المشوار في الأدوار الإقصائية، وسيلاقي الفريق جوهور دار التعظيم، الذي سيدخل المواجهة بثقة بعد فوزه على فيسيل كوبي وحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، وفي المقابل يواجه بوريرام يونايتد فريق ملبورن سيتي في لقاء يجمع بين فريقين قدما مستويات ثابتة خلال مرحلة الدوري، وفاز ممثل أستراليا في أربع مباريات وتعادل في اثنتين بعد بداية شهدت خسارتين، في حين كان بوريرام مثالاً على الثبات، بعدما قدم عروضاً قوية أمام أفضل فرق القارة.