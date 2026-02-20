ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حقق الإيطالي جوناثان ميلان فوزه الثاني على التوالي، بتتويجه بلقب المرحلة الخامسة (مرحلة دبي) من طواف الإمارات 2026، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية مجموعة موانئ أبوظبي، وتستمر منافساته حتى 22 فبراير الجاري.

وقطع دراج فريق ليدل-تريك مسافة المرحلة، التي أقيمت برعاية مجلس دبي الرياضي وبلغت 166 كلم، بزمن قدره 3 ساعات و3 3 دقيقة و18 ثانية. وجاء في المركز الثاني النرويجي إيرلاند بليكرا دراج فريق أونو إكس موبيليتي، فيما حل ثالثاً الإيطالي ماتيو مالوتشيلي دراج فريق إكس دي إس أستانا الكازاخي.

واحتفظ الإيطالي أنطونيو تيبيري، دراج فريق البحرين فيكتورياس، بالقميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، والمخصص لمتصدر الترتيب العام، بعدما سجل زمناً إجمالياً قدره 14 ساعة و45 دقيقة و37 ثانية في المراحل الخمس.

وانتزع بطل المرحلة ميلان القميص الأخضر برعاية مبادلة لمتصدر ترتيب النقاط، رافعاً رصيده إلى 50 نقطة. كما حافظ تيبيري على القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة لأفضل دراج شاب تحت 25 عاماً، فيما بقي القميص الأسود برعاية الدار لمتصدر السرعات المتوسطة مع سيلفان ديلييه دراج فريق ألبسين بريميير تيك.

وأعطى شارة انطلاق المرحلة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهدت المرحلة استعراضاً جوياً مميزاً زيّن سماء دبي، قدمه فريق «فرسان الإمارات» بعروض احترافية أبهرت الجماهير وأضفت أجواء احتفالية استثنائية على الحدث العالمي، مجسدةً روح الفخر والاعتزاز ومكانة الطواف على الساحة الدولية.

وتوّج الفائزين الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وروهان فرنانديز ممثل شركة جنرال موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، وفيرديناند فيلهوفن ممثل مجموعة موانئ أبوظبي، وحصة الباهلي ممثلة مبادلة، وأحمد بن سليمان ممثل برجيل القابضة، وسونيا إيراكوفيتش ممثلة الدار، وعدنان شاهين مدير مشاريع رئيسي في مجلس أبوظبي الرياضي.

وأوضح ميلان عقب فوزه أنه استفاد من خبرته في نسخة العام الماضي، وأدرك أهمية التمركز في الأمتار الحاسمة، مشيداً بدور فريقه في السيطرة على مجريات المرحلة وتهيئته للانطلاقة النهائية، معرباً عن سعادته بالفوز، ومؤكداً تطلعه لتحقيق انتصار جديد غداً، رغم أن المرحلة الجبلية المقبلة قد لا تناسبه.

وتنطلق المرحلة السادسة وقبل الأخيرة (برعاية برجيل القابضة) لطواف الإمارات 2026 غداً السبت من متحف العين، مروراً بأبرز معالم المدينة، وصولاً إلى خط النهاية على قمة جبل حفيت، لمسافة إجمالية تبلغ 168 كلم.