قيادات رياضية تُشيد بدورة ند الشبا في دعم المواهب وتعزيز التنافس

دبي (وام)

أكد عدد من المسؤولين الرياضيين أهمية دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي السنوي الذي يُقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تؤديه الدورة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة المجتمعية، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المسؤولون أن الدورة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وتستضيف منافساتها مجمّع ند الشبا الرياضي، تواصل ترسيخ إرثها الرياضي الممتد منذ انطلاقها عام 2013، من خلال برنامج متنوع يضم 11 بطولة أولمبية ومجتمعية، ويجمع نخبة من الرياضيين والمنتخبات الدولية، في أجواء تنافسية وعائلية تعكس البعد المجتمعي الراسخ لهذا الحدث.

وفي هذه المناسبة، تقدّم خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بعظيم الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على توجيهات سموه ورعايته المستمرة لدورة ند الشبا الرياضية.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على توجيهات سموه بتنظيم الدورة الرياضية الأكبر على مدار العام بأعلى مستويات التنظيم، وتوفير سبل النجاح للدورة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في شهر رمضان المبارك من كل عام، وتقام منافساتها في مجمّع ند الشبا الرياضي حتى السابع من مارس المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 4.5 مليون درهم.

وقال بلهول: دورة ند الشبا الرياضية أصبحت تمثل إرثاً رياضياً نفخر به، وملتقى تنافسياً ومجتمعياً مهماً على مستوى القطاع الرياضي، كما أنها منصة حاضنة للبطولات الدولية في عدد من الرياضات الأولمبية والعالمية.

وأشاد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي بجهود فرق العمل والتعاون الفني مع الاتحادات الرياضية التي تمتلك قاعدة رياضية مهمة وكوادر فنية وطنية تدعم جهود نشر ممارسة الرياضة في المجتمع وتطوير رياضيينا من مختلف الفئات.

وقال: تحمل دورة ند الشبا الرياضية أجمل الصور من خلال حضور العائلات التي تحرص على دعم أبنائها وبناتها في مختلف المنافسات، سواء كانت في سباقات الجري بمضمار ميدان، أو سباقات الدرجات الهوائية، أو بطولات الجوجيتسو، والبادل، وغيرها من الرياضات، وهو مشهد يعكس البعد المجتمعي الحقيقي للدورة.

وأكد إسماعيل الهاشمي، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، أن الدورة، ومنذ انطلاق نسختها الأولى عام 2013، نجحت في صناعة إرث رياضي متجدد امتد لأكثر من عقد، بفضل رؤية سموه ودعمه المتواصل، حتى تبوأت مكانة رفيعة وأصبحت الأكبر من نوعها خلال الشهر المبارك، سواء من حيث حجم المشاركة أو تنوع البطولات أو الحضور الجماهيري.

وأوضح أن اللجنة المنظمة تحرص سنوياً على اختيار الرياضات والفئات بما يحقق قيمة مضافة لقطاعنا الرياضي، ويسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب توفير أجواء رياضية عائلية مميزة تعزز من الترابط المجتمعي وترسخ نمط الحياة الصحي.

ويتضمن برنامج النسخة الثالثة عشرة 11 بطولة رياضية متنوعة (أولمبية ومجتمعية) هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، والريشة الطائرة، إضافة إلى عودة بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) استجابة للإقبال المتزايد عليها وانتشار شعبيتها بين مختلف فئات المجتمع.

ومن المقرر أن تقام منافسات كرة السلة الثلاثية في الملاعب الخارجية بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن أجواء تنافسية تعزز الحضور الجماهيري وتمنح المشاركين تجربة رياضية متميزة.