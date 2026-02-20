السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيجولا تنتفض في الفوز على أنيسيموفا بقبل نهائي «دبي للتنس»

بيجولا تنتفض في الفوز على أنيسيموفا بقبل نهائي «دبي للتنس»
20 فبراير 2026 22:37

دبي (رويترز)
تعافت جيسيكا بيجولا من خسارة المجموعة الأولى لتفوز 1-6 ​و6-4 و6-3 على مواطنتها الأميركية أماندا أنيسيموفا في الدور قبل النهائي لبطولة دبي للتنس اليوم الجمعة، ⁠لتصل للنهائي الثامن لها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ​ذات الألف نقطة.
واستغرقت المصنفة السادسة عالمياً ​أنيسيموفا ‌أقل من نصف ساعة للفوز ⁠بالمجموعة ​الأولى، قبل أن تتقدم 3-1 في المجموعة الثانية، لكن بيجولا حافظت على رباطة جأشها وكسرت إرسال أنيسيموفا ثلاث مرات متتالية، لتفوز ‌بالمجموعة الثانية، قبل أن تحسم الفوز ‌في المجموعة الحاسمة.
وقالت المصنفة الخامسة بيجولا بعد فوزها الخامس توالياً على أنيسيموفا "ليس الأمر كما لو ​كانت لدينا مباريات سهلة حقاً... كان هناك الكثير من النقاط المتبادلة، ومعظمها كان في صالحي وهذا أمر جيد".
وأحبطت أنيسيموفا، التي وصلت إلى نهائيات ويمبلدون وأميركا المفتوحة العام الماضي، ‌بيجولا بضربات إرسال ساحقة ​طوال المباراة. لكن بيجولا، التي فازت بست نقاط فقط من أصل 16 نقطة إرسال في المجموعة الأولى، فرضت ضربات التبادل ​الطويلة على منافستها ‌بينما كانت ⁠تستهدف العودة ‌في المباراة.
وجعلت بيجولا ‌منافستها أنيسيموفا تركض ذهاباً وإياباً بفضل ضرباتها القصيرة لتحسم المجموعة الثانية ⁠بضربة خلفية قوية.
وسددت أنيسيموفا المرهقة في الشبكة ​أثناء محاولة إطلاق ضربة قصيرة، مما سمح لبيجولا لكسر الإرسال والتقدم 3-1 في المجموعة الحاسمة.
وتأمل كوكو جوف المصنفة الرابعة عالمياً أن يكون النهائي أميركياً خالصاً، عندما تواجه الأوكرانية ​إيلينا سفيتولينا في الدور قبل النهائي الآخر.

أخبار ذات صلة
سفيتولينا تطيح جوف وتتحدى بيجولا في نهائي دبي للتنس
جوف وسفيتولينا تضربان موعداً نارياً في نصف نهائي «دبي للتنس»
دبي للتنس
جيسيكا بيجولا
كوكو جوف
