«الحبتور» و«الباشا» يفتتحان «دولية غنتوت» للبولو

أبوظبي (وام)

تنطلق غداً منافسات بطولة غنتوت الدولية للبولو والتي تستمر حتى 7 مارس المقبل، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتقام المباراة الأولى عند الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب نادي غنتوت بين فريقي الحبتور والباشا، تليها في اليوم التالي المباراة الثانية بين فريقي أبوظبي وغنتوت، ثم المواجهة الثالثة الاثنين المقبل بين فريقي الإمارات وبنقاش.

وتشهد البطولة مشاركة 6 فرق هي الإمارات، وغنتوت، وأبوظبي، والباشا، والحبتور، وبنقاش، وتلعب مبارياتها وفق قوانين اتحاد الإمارات للبولو.

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق البطولة، واعتماد القوائم النهائية للفرق المشاركة، بعد اطلاعها على كافة التفاصيل الفنية واللوائح المنظمة للمنافسات، بالإضافة إلى إقامة فعاليات مصاحبة لتعزيز الدور المجتمعي للنادي.