لوكلير الأسرع في اليوم الأخير من اختبارات ما قبل موسم فورمولا-1

المنامة (رويترز)

اختتمت اليوم بطولة العالم لسباقات فورمولا- 1 للسيارات، اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، حيث كان شارل لوكلير سائق فيراري ​الأسرع، بينما حقق الصاعد أرفيد ليندبلاد سائق ريسنج بولز رقماً قياسياً بعدما أجرى 165 لفة في يوم واحد.

وكان أفضل زمن سجله لوكلير ⁠هو دقيقة واحدة و31.922 ثانية، متفوقاً بفارق 0.879 ​ثانية عن الزمن الذي حققه بطل العالم سائق مكلارين ​لاندو ‌نوريس الذي جاء في المركز ⁠الثاني، ​بعدما كان الأسرع في اليوم الثاني من الاختبارات التي استمرت ثلاثة أيام.

واحتل ماكس فرستابن، بطل العالم أربع مرات، المركز الثالث مع فريق رد بول، بفارق 1.117 ثانية ‌عن الصدارة، بينما حل جورج راسل، المرشح الأبرز قبل ‌بداية الموسم، رابعا مع مرسيدس، بفارق كبير عن أفضل زمن حققه كيمي أنتونيلي أمس الخميس، وهو دقيقة واحدة و32.​803 ثانية.

وقضى لوكلير اليوم بأكمله في السيارة، بينما شاهده زميله في الفريق وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون من المرآب، وأكمل 132 لفة على حلبة الصخير.

واحتل بيير جاسلي سائق ألبين المركز الخامس، بينما احتل ‌أوليفر بيرمان سائق هاس المركز السادس، ​وجاء جابرييل بورتوليتو سابعاً مع فريق أودي الذي حل محل فريق ساوبر على شبكة الانطلاق.

واحتل ليندبلاد، السائق الوحيد الجديد هذا الموسم، المركز التاسع وسجل رقماً قياسياً ​لعدد اللفات في ‌يوم ⁠واحد في البحرين ‌مع سيارة ريسنج بولز التي ‌بدت قوية مع محرك رد بول الجديد.

وتفوق ليندبلاد على الرقم القياسي السابق الذي ⁠حققه أوسكار بياستري سائق مكلارين الأسبوع الماضي، وهو 161 لفة.

وعلى ​الجانب الآخر من جدول الترتيب، أكمل فريق أستون مارتن المتعثر ست لفات فقط، وكان من المقرر أن يقود لانس سترول السيارة طوال اليوم، لكنه فشل في تسجيل أي وقت بسبب مشكلة في البطارية.

ويبدأ الموسم المكون ​من 24 جولة في أستراليا في الثامن ​من مارس.