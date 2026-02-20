أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز

لندن(د ب أ)

طالب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، لاعبيه بالهدوء والتركيز وذلك بعد الضغوطات المتزايدة على الفريق في سعيه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاماً. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرسنال فرط في تقدمه بهدفين لينقاد إلى التعادل مع وولفرهامبتون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي، أول أمس الأربعاء، ليمنح منافسه مانشستر سيتي فرصة المنافسة على الصدارة.

وفي حال فاز فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا بالمباريات ال12 المتبقية له في بطولة الدوري بما في ذلك مواجهة مباشرة مع أرسنال في ملعب «الاتحاد» في أبريل المقبل، فسيتوج الفريق بلقب الدوري.

ورغم إهدار نقطتين في ملعب وولفرهامبتون، لا زال أرسنال يتصدر ترتيب المسابقة بفارق خمس نقاط، رغم أنه لعب مباراة أكثر من مانشستر سيتي. لكن أرسنال يخشى سيناريوهات المواسم الثلاثة الماضية والتي احتل فيها المركز الثاني، وبعد تعادله بنتيجة 2/2 مع وولفرهامبتون، واجه الفريق انتقادات كبيرة بعدم قدرته على المنافسة في اللحظات الحاسمة.

وتحدث أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة توتنهام، بعد غد الأحد وقال: «رد فعل الإعلام كان قاسياً والجميع لديهم أراءهم ويرون أن وجهة نظرهم هي الصحيحة».

وأضاف: «لو كان لكل منا كتاب خاص به لا أعلم ما سيقوله كتابك وما كنت قد توقعته منذ ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو ثمانية أشهر مضت، سيكون من المثير للاهتمام مراجعة أراءكم وكيف كنتم ترون الطريقة التي تسير بها المنافسة في الموسم».

وتابع أرتيتا: «لدينا تعليمات واضحة للغاية، علينا أن نعيش اللحظة واللحظة الحالية جميلة جداً». وأوضح: «نحن في المكان الذي نطمح إليه للمنافسة، لذلك سنكون هادئين ونبقي أعيينا مفتوحة ونستمع جيداً ونفهم ما يحتاجه اللاعبون لإعطاء أفضل ما لديهم».