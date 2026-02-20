السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عبدالعزيز بن حميد يشهد انطلاقة النسخة الـ6 للدورة الرياضية لحكومة عجمان

عبدالعزيز بن حميد يشهد انطلاقة النسخة الـ6 للدورة الرياضية لحكومة عجمان
20 فبراير 2026 22:52

عجمان (وام)
شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، أمس الأول، انطلاقة النسخة السادسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، والتي أقيمت وسط أجواء حماسية وتفاعل واسع من جانب المشاركين والحضور، مثمناً جاهزية كافة المرافق للمنافسات الرياضية المختلفة خلال المرحلة المقبلة.
وقام الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بجولة ميدانية على مرافق الدورة الرياضية، اطلع خلالها على التجهيزات الفنية والتنظيمية، وتفقد جاهزية الملاعب والصالات والمرافق الخدمية المخصصة للفرق والجماهير، كما استمع إلى شرح من اللجنة المنظمة حول آلية سير المنافسات والخطط الموضوعة لضمان سلامة المشاركين وانسيابية الفعاليات، مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح الحدث وإخراجه بصورة مشرفة.
وانطلقت المنافسات في يومها الأول ببطولة كرة القدم للرجال، حيث عكست المباريات روح التحدي والإصرار بين الفرق المشاركة، في مشهد جسّد التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية.
وتشهد الدورة مشاركة واسعة من جانب الجهات الحكومية والفرق الرياضية، ضمن إطار تنافسي يجمع مختلف فئات المجتمع، وتضم باقة متنوعة من البطولات والأنشطة الرياضية الهادفة إلى نشر ثقافة الرياضة وتعزيز نمط الحياة الصحي بين الموظفين خلال شهر رمضان المبارك.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات حميد بن راشد.. حكومة عجمان تقرر العمل عن بُعد يوم الجمعة في شهر رمضان
عمار النعيمي يكرم الفائزين في تحدي «خدمات الجيل القادم» بحكومة عجمان
عبد العزيز بن حميد النعيمي
حكومة عجمان
آخر الأخبار
علماء كوريون يكتشفون طريقة واعدة لإبطاء سرطان القولون وزيادة فرص النجاة
التعليم والمعرفة
علماء كوريون يكتشفون طريقة واعدة لإبطاء سرطان القولون وزيادة فرص النجاة
اليوم 11:53
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
الرياضة
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
اليوم 11:30
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:09
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
الأخبار العالمية
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
اليوم 11:04
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
الأخبار العالمية
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©