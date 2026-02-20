الجزيرة يحسم «ديربي أبوظبي» بالفوز على الوحدة

مصطفى الديب (أبوظبي)

اقتنص الجزيرة فوزاً ثميناً على الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد في «ديربي أبوظبي» الذي أقيم على استاد آل نهيان، لحساب الجولة 17 من دوري المحترفين.

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 28 نقطة، وتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، فيما توقف رصيد الوحدة عند 30 نقطة في المركز الثالث، ليبتعد عن سباق المنافسة على درع دوري المحترفين.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي، في حين تقدم الجزيرة بهدف عن طريق خليفة الحمادي في الدقيقة 58 وتعادل عمر خربين للوحدة من ضربة جزاء في الدقيقة 80، قبل أن يضيف فينسيوس ميلو الهدف الثاني وهدف الفوز للجزيرة في الدقيقة 82.