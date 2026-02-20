«براذرلي لوف» و«النيير» يخطفان الأضواء في الأمسية الـ13 من «كرنفال دبي»

دبي (وام)

شهد مضمار ميدان العالمي أمس منافسات حافلة بالإثارة، ضمن الأمسية الـ13 من كرنفال سباقات دبي، التي تضمنت 8 أشواط مخصصة جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 85 خيلاً تنافست على إجمالي جوائز مالية بلغت 4 ملايين و165 ألف درهم.

وتصدّر الأمسية فوز "براذرلي لوف" بسباق "دبي رود تو كينتاكي ديربي" المصنف ليستد، المعروف سابقاً بـ"البستكية"، ليمنح مدربه البريطاني جيمي أوزبورن دفعة قوية نحو التطلع للمشاركة في أكبر سباقات الولايات المتحدة.

وأقيم السباق لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 12 خيلاً تنافست على جوائز مالية قدرها 800 ألف درهم، وحمل للمرة الأولى 20 نقطة تأهيلية لسباق "كنتاكي ديربي" للفائز، ليعزز مكانته محطة رئيسية على طريق السباق الأميركي الشهير.

وفي سباق "ند الشبا تروفي" من الفئة الثالثة برعاية الطاير للسيارات، والمخصص للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2810 أمتار على العشب، بمشاركة 8 خيول وجوائز مالية بلغت 700 ألف درهم، خطف "النيير" بطاقة التأهل التلقائي إلى كأس دبي الذهبي "الفئة الثانية" ضمن أمسية كأس دبي العالمي، بعدما تفوق بقيادة روسا رايان على "سانواي" بفارق نصف طول، تحت إشراف المدرب توم كلوفر.

وأكمل رايان ثنائية في الأمسية بفوزه مع "ديفيدند" بسباق "تاتش ذا فيوتشر" هانديكاب لمسافة 1900 متر على العشب، بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية قدرها 300 ألف درهم، ليحقق الجواد انتصاره الثاني توالياً، متقدماً على "ماساي مون" و"وار سوكس".

وفي "الإمارات أوكس" من الفئة الثالثة، المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات لمسافة 1900 متر على الرمل، بمشاركة 7 مهرات وجوائز مالية بلغت 800 ألف درهم، حصدت المهرة "لابوة" 50 نقطة تأهيلية لسباق "كنتاكي أوكس" بعد فوز كبير بفارق سبعة أطوال ونصف بقيادة بيرناردو بينهيرو.

وشهد سباق "بالانشين ستيكس" من الفئة الثانية برعاية الطاير للسيارات، والمخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر على العشب، بمشاركة 7 خيول وجوائز مالية قدرها 850 ألف درهم، فوز "فيري غلين" بقيادة ميكاييل بارزالونا، بعدما تفوقت بفارق نصف طول على "ريابوفكا".

وفي سباق السرعة "ديبال إس07" هانديكاب لمسافة 1000 متر على العشب، والمخصص للخيول تصنيف (100-80) بعمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية بلغت 250 ألف درهم، واصل البريطانيون تألقهم بفوز "رن بوي رن" بإشراف ريتشارد سبنسر وقيادة جورج وود، متقدماً بفارق رأس قصير على "ميجور سينامون".

كما عاد "خانجه" إلى سكة الانتصارات بعد أكثر من عام، بفوزه بسباق "ديبال سوبر هايبرد" هانديكاب لمسافة 1400 متر على الرمل، بمشاركة 11 خيلاً وجوائز مالية بلغت 300 ألف درهم، بقيادة داني تودهوب وإشراف مصبح المهيري، متقدماً على "ستروب" بثلاثة أرباع الطول.

وافتتح "ماجيك آرت" الأمسية بفوزه بسباق "ديبال إس05" للمبتدئين لمسافة 1400 متر على الرمل، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تادغ أوشيا، مؤكداً حضوره القوي في مستهل برنامج السباقات.