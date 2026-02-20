سفيتولينا تطيح جوف وتتحدى بيجولا في نهائي دبي للتنس

دبي(أ ف ب)

بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنّفة تاسعة عالمياً النهائي الأول لها في إحدى دورات الألف نقطة منذ عام 2018، بعد فوزها الماراثوني 6-4، 6-7 (15/13) و6-4 على الأميركية كوكو جوف الرابعة، في نصف نهائي دورة دبي لكرة المضرب.

وفي إعادة لمواجهتهما في ربع نهائي بطولة أستراليا أولى البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي، جدّدت سفيتولينا تفوقها على الأميركية، لكن هذه المرة بعد مواجهة مطولة استغرقت ثلاث ساعات، لتحجز مكاناً لها في النهائي، حيث ستواجه أميركية أخرى هي جيسيكا بيجولا.

وكانت بيجولا قد حافظت على سجلها المثالي أمام أماندا انيسيموفا وتغلبت عليها 1-6، 6-4 و6-3 في مواجهة أميركية خالصة لتبلغ أول نهائي لها في دبي.

وواصلت سفيتولينا تقديم مستويات رفيعة هذا الموسم، إذ فازت في 15 من أصل 17 مواجهة خاضتها.

وسبق للأوكرانية أن أحرزت لقب دورة أوكلاند هذا العام، قبل أن تبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا، وباتت الآن في نهائي دورة دبي للمرة الثالثة في مسيرتها.

وعادت سفيتولينا إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي في وقت سابق من هذا الشهر، للمرة الأولى منذ عام 2021، والاولى أيضاً منذ أن أصبحت أماً.

وقالت بطلة دبي مرتين: "بصراحة، أنا عاجزة عن الكلام بعد تلك المواجهة".

وأضافت: "كنت أحاول حقا أن أقدّم كل ما لديّ، وكنت ألعب وكأن لا وجود للغد. إنه لأمر مميز للغاية أن أبلغ النهائي هنا مجددا وأن تتاح لي فرصة رفع هذه الكأس الجميلة مرة أخرى".

وعانت جوف مجدداً على إرسالها وأنهت المباراة بـ 12 خطأً مزدوجاً وقالت بعد المباراة وهي تنظر إلى مقصورة فريقها: "لقد كنت أفعل كل ما طلبتموه مني طوال ستة أشهر، ولم أتحسن على الإطلاق".

وسبق لابنة الـ 21 ربيعاً أن استعانت بمدرب الميكانيكا الحيوية، جافين ماكميلان لتحسين إرسالها، لكنها لا تزال تعاني في هذا المجال، إذ كانت قد ارتكبت 16 خطأً مزدوجاً خلال مباراتها في الدور الثالث في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت سفيتولينا: "كوكو مقاتلة كبيرة، وكنت أتوقع عودتها في المباراة، فقد فازت بالعديد من المعارك والبطولات الكبرى. كان عليّ أن أواصل القتال وأستمر في الضغط. أنا سعيدة جدا بالروح القتالية، وسعيدة جدًا بالفوز اليوم".