«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»

العين (وام)

انطلقت في مدينة العين، مساء أمس، منافسات «تحدي حفيت الرياضي»، بمشاركة 1560 لاعباً في بطولات كرة القدم و400 متنافس في بطولة الجوجيتسو، في مشهد رياضي يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده الحدث منذ انطلاقته الأولى، ويرسِّخ مكانته كمنصة رياضية مجتمعية تجمع بين التنافس الرياضي والتنظيم الاحترافي.

حضر افتتاح الفعالية راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وسالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعدد من مسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي ونادي العين الرياضي.

وتوزّعت منافسات اليوم الأول، على تسع بطولات رياضية أقيمت في مناطق المدينة المختلفة، في خطوة تعكس توجّهاً مدروساً نحو توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعزيز الوصول المجتمعي، شملت كرة القدم بفئاتها، وبطولة الجوجيتسو، فضلاً عن كرة السلة والكريكت والكرة الطائرة والتبة ومنافسات أصحاب الهمم.

وقال خلف سالم الواحدي، مدير إدارة الفعاليات والشركاء في مجلس أبوظبي الرياضي، إن «تحدي حفيت الرياضي» يجسّد نموذجاً متقدماً للمبادرات الرياضية المجتمعية التي تجمع بين التنافس الرياضي وتعزيز القيم الإنسانية، في أجواء رمضانية مميزة تعكس روح المشاركة والتفاعل المجتمعي في العين.

وأضاف أن التنوع الكبير في البطولات وانتشارها في مناطق مدينة العين، يعكس رؤية تنظيمية حديثة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتقريب الرياضة من المجتمع، مشيراً إلى أن تكامل الجهود بين الجهات المنظمة، وفي مقدمتها بلدية مدينة العين بصفتها الجهة المنظمة، ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي العين الرياضي، أسهم في تقديم تجربة تنظيمية متميزة تعكس أعلى معايير الاحترافية والعمل المؤسسي.

وأكد الواحدي، دعم مجلس أبوظبي الرياضي للمبادرات التي تعزّز الرياضة المجتمعية وتدعم المواهب، بما يسهم في بناء بيئة رياضية مستدامة تخدم جميع فئات المجتمع.

وتشارك في بطولة كرة القدم للمؤسسات 16 فريقاً تضم 320 لاعباً، فيما تجمع بطولة الأحياء السكنية 32 فريقاً بمشاركة 640 لاعباً، إضافة إلى 30 فريقاً في بطولة الأكاديميات تضم 600 لاعب، ليصل إجمالي عدد المشاركين في مسابقات كرة القدم إلى 1560 لاعباً.