«مباراة الأجيال» تدشن افتتاحية «جامعة الشارقة الرمضانية»

علي معالي (أبوظبي)

افتتحت جامعة الشارقة فعاليات البطولة الرمضانية، على استاد الجامعة الرياضي، والتي تقام بمشاركة 45 فريقاً يمثلون شركاء الجامعة من مؤسسات وطنية في مختلف القطاعات، من بينها المصارف، والجهات الحكومية، والمؤسسات الخيرية، والمستشفيات، والشركات الكبرى، في صورة تجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومحيطها المجتمعي.

وجرت مباراة استعراضية في الافتتاح بعنوان "مباراة الأجيال" بمشاركة مجموعة من الأطفال من أكاديمية كرة القدم بالجامعة إلى جانب لاعبين من كبار السن، في مشهد رمزي يعكس تواصل الأجيال وروح الانتماء الرياضي.

ورحب الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة بالحضور، مؤكداً على أن الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع تصنع فرص النجاح للمستقبل، وأنها ليست علاقة أحادية أو فردية، بل هي علاقة تكامل وتفاعل، وتقوم على تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود، وربط المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي، بما يخدم الطالب والمؤسسة والمجتمع في آن واحد، وأصبحت تلك المؤسسات جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية للجامعة، من خلال توفير فرص تدريبية للطلبة، وصقل مهاراتهم، وإتاحة المجال لهم للاحتكاك المباشر ببيئات العمل الحقيقية، بالإضافة إلى استقطاب خريجي الجامعة للعمل في هذه المؤسسات."

وأعرب محمد هلال رئيس مجلس إدارة مجموعة "محمد هلال" نيابة عن ممثلي الجهات المشاركة في البطولة عن اعتزازهم بهذه المبادرة، مؤكداً أن مشاركة مؤسساتهم في البطولة تعكس متانة العلاقة مع الجامعة، مضيفاً:" نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع جامعة الشارقة، التي لا تقتصر على التعاون الأكاديمي والمهني فحسب، بل تمتد إلى مبادرات مجتمعية ورياضية تعزز روح الفريق والتواصل المؤسسي، هذه البطولة تجمعنا في أجواء تنافسية إيجابية، وتؤكد أن النجاح يتحقق من خلال العمل المشترك."

وشهد الحفل تكريم شخصيات ومسؤولين عملوا في المجال الرياضي، ومنهم أحمد ناصر الفردان، الأمين العام السابق لمجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي السابق، وتكريم أيضاً عدداً من الرعاة والداعمين وشركاء النجاح، تأكيدًا على أهمية دورهم في إنجاح البطولة.