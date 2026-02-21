الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الصراع الناري» شعار جولة «الماراثون الثاني» بمضمار العين

«الصراع الناري» شعار جولة «الماراثون الثاني» بمضمار العين
21 فبراير 2026 13:15

عصام السيد (العين)
يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية، غداً، حفل سباقه العاشر، والذي يتألف من 10 أشواط جميعها للخيول العربية الأصيلة، أبرزها الجولة الثانية لماراثون العين، وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز المرصودة للحفل 575 ألف درهم. 
وتشهد الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (65+) من عمر 5 سنوات فما فوق في الشوط العاشر لمسافة 4100 متر، وقيمة جائزته 110 آلاف درهم، لقاء كسر عظم بين «عدي» بطل الجولة الأولى لماراثون العين لمسافة 3200 متر، وصاحب المركز الثالث «رمز» الذي سيستفيد من 3.5 كيلوجرام لصالحه، فيما سيكون بالمرصاد «رعد البروق» الفائز في مسافة 2700 متر بالشارقة.
ويقام الشوط الأول (أ) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.
وخصص الشوط الثاني (ب) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.
ويقام الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق من إنتاج الإمارات لمسافة 1600 متر وقيمة جائزته 70 ألف درهم.
وينطلق الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة «شروط» من عمر 5 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر وقيمة جائزته 85 ألف درهم
ويقام الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-85) من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر وقيمة جائزته 70 ألف درهم.
وخصص الشوط السادس (أ) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق مهرات وأفراس فقط لمسافة 1400 متر وقيمة جائزته 40 ألف درهم.
وأما الشوط السابع (ب) فخُصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق مهرات وأفراس فقط لمسافة 1400 متر، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.
ويتضمن الشوط الثامن (أ) منافسة قوية بين الخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.
وخُصص الشوط التاسع (ب) للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

