الإيرلندي بيندر أول المتأهلين للجائزة الكبرى بكأس الشارقة لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

أسفرت أولى المنافسات من فئة خمس نجوم، ضمن الجولة التأهيلية للجائزة الكبرى في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، عن فوز الفارس الإيرلندي مايكل بيندر، مع الفرس «إتش إتش أس لوس أنجليز» (11 سنة)، بجائزة المركز الأول بعد إكمال الجولة في زمن بلغ 64.20 ثانية.

وجاءت تأهيلية الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة، وصُمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وتنافس فيها 76 مشاركاً، وأكمل 19 منهم الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز بيندر، وحلّ السويدي هينريك مون إيكرمان، مع الفرس «كاليزي» (12 سنة) ثانياً، بعدما أنهى الجولة في 64.52 ثانية، وجاء عمر عبد العزيز المرزوقي، مع الجواد «شاكو باي» (11 سنة)، ثالثاً بزمن بلغ 66.15 ثانية.

وجاءت ثاني المنافسات الدولية من فئة الخمس نجوم، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ145 سم، بمشاركة 37، ونجح 8 فرسان وفارسات في إكمال المرحلتين دون خطأ، وسيطر فرسان القفز الألمان على المركزين الأول والثاني، عبر الفارسة صوفي هينرز، على صهوة الفرس «كوم أوي فلامنجو زد» خلال 26.87 ثانية، وديفيد ويل وبزمن بلغ 27.03 ثانية، وجاء السعودي رمزي الدهامي، ثالثاً في 27.71 ثانية.

كما تواصلت البطولة مع فئة النجمتين، عبر منافسات الجولة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى، وفي منافسة المرحلتين تنافس 99 مشاركاً، وأكمل 29 فارساً المرحلتين دون خطأ، وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول السوري محمد غالي الزيبك والجواد «كوينتندرس دريم»، خلال 24.58 ثانية، وحلّ ثانياً سيف عويضة الكربي، وثالثاً جاء السوري أسامة الزبيبي بزمن 25.52 ثانية.

وحاز الفارس الأوكراني ريني تيبل جائزة المركز الأول على صهوة الفرس «كونكويدا دو ريفل بي اس» بزمن سريع بلغ 67.96 ثانية في المنافسة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة، والتي تنافس فيها 86 مشاركاً، نجح منهم 11 فارساً منهم في إكمال الجولة دون خطأ، وحلت السويدية أنتونيا بترسون ثانية، وجاء الشيخ خالد سلطان القاسمي ثالثاً مع الجواد «شاك ليسكو زد»، والزمن 69.98 ثانية.