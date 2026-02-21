الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«السلة» يحدد 28 فبراير لقمة الشارقة وشباب الأهلي في نصف نهائي الكأس

«السلة» يحدد 28 فبراير لقمة الشارقة وشباب الأهلي في نصف نهائي الكأس
21 فبراير 2026 17:15

علي معالي (أبوظبي) 
حدد اتحاد كرة السلة موعد مباراة الشارقة مع شباب الأهلي لتقام مساء يوم 28 فبراير الجاري على صالة نادي الشارقة، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد المفتوحة للرجال، وكانت هذه المباراة قد تأجلت بسبب خوض شباب الأهلي المباراة الفاصلة أمام العربي القطري في سوبر غرب آسيا، والتي خسرها الفريق وودع البطولة.
وكان فريق نادي النصر قد صعد لنهائي كأس الاتحاد بعد تخطي الوصل في ربع النهائي بنتيجة 94-76، لينتظر النصر في المباراة النهائية الفائز من مباراة الشارقة وشباب الأهلي، على أن يتم تحديد ملعب المباراة لاحقاً.
كما حدد الاتحاد جدول مباريات المرحلة الثانية من مسابقة الدوري (الذهاب والإياب)، والتي تنطلق يوم 6 مارس المقبل، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث تنطلق المباريات بلقاء البطائح مع شباب الأهلي، والشارقة مع النصر، ليتحدد بعد مرحلتي الذهاب والإياب، الترتيب العام من المركز الأول حتى الرابع، وهي الفرق الأربعة والمتأهلة للمربع الذهبي وهي: شباب الأهلي والنصر والشارقة والبطائح.
وتقام مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، بين أندية الوصل والجزيرة والظفرة والوحدة، بنظام الذهاب والإياب أيضاً، وتبدأ مبارياتها يوم 26 فبراير الجاري بلقاء الوصل مع الوحدة والجزيرة مع الظفرة، وتستمر حتى 29 مارس المقبل.

