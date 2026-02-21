«أزارو».. مُرعب دفاع الشارقة بالتخصص!

علي معالي (أبوظبي)

أصبح وليد أزارو، مهاجم عجمان، مصدر رعب دائم لدفاع الشارقة في مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وتحديداً الموسم الحالي، حيث سجّل ثنائية من الثلاثية التي فاز بها «البرتقالي» في الجولة الـ 17، وسبق أن سجّل نفس اللاعب في مباراة الذهاب بالدور الأول عندما تفوّق عجمان أيضاً 1-0، في المباراة التي جرت بينهما على استاد الشارقة بالجولة الرابعة، وبذلك يُصبح وليد أزارو ثالث لاعب من عجمان يسجّل ذهاباً وإياباً أمام الشارقة في ذات الموسم بعد الإيراني جواد كاظميان موسم 2008-2009 والجزائري كريم كركار موسم 2011-2012.

وأكد كذلك المغربي وليد أزارو براعته التهديفية للمباراة الثالثة على التوالي بدوري أدنوك للمحترفين بـ (4 أهداف)، فيما كان قد سجّل هدفين فقط في أول 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.

وتلاعب أزارو بشكل غريب بدفاعات الشارقة في آخر هدفين بالجولة الـ 17، حيث راوغ في الهدف الذي سجّله في الدقيقة 93 ثلاثة لاعبين ليفتح الطريق نحو مرمى عادل الحوسني ويسجل هدفاً منح عجمان نقاط المباراة ورفع رصيده إلى 23 نقطة.

وفي آخر 3 مباريات سجّل وليد أزارو 5 أهداف، بواقع هدف في مباراة فريقه أمام كلباء، والتي انتهت بفوز عجمان 3-1، بالجولة الـ 16، ثم سجّل هدفين في مرمى خورفكان من الخماسية التي فاز بها «البركان» في الجولة الـ 16، وكرر الموقف بهدفين من الثلاثية التي تفوّق بها عجمان على الشارقة بالجولة 17.