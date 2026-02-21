الحفل الـ13 لكرنفال سباقات دبي.. «فيري جلين» تُحلّق بلقب «بلانشين»

عصام السيد (دبي)

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، «ثنائية» مستحقّة في فعاليات الحفل الثالث عشر لكرنفال سباقات دبي، الذي أقيم أمس الجمعة على مضمار نادي دبي لسباق الخيل في «ميدان»، وتألّف من 8 سباقات، بمشاركة نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة مجموع جوائز الحفل 4.1 مليون درهم برعاية الطاير للسيارات.

وانتزعت المهرة «فيري جلين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سايمون وإد كريسفورد، وقيادة مايكل بارزلونا، جائزة الشوط السادس والرئيسي على لقب «بلانشين» للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثانية» للمهرات والأفراس، لمسافة 1800 متر «عشبي» وقيمة جائزته 850.000 درهم.

وحصدت المهرة «لبوة»، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، 50 نقطة تأهيلية لسباق كنتاكي أوكس، بفوز بفارق 7.5 طول في الشوط الثالث لسباق أوكس الإمارات للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثالثة» للمهرات عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1900 متر «رملي»، وقيمة جائزته 800.000 درهم.

وسيطر «ماجيك أرت» لسادي بريدونيا، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، على مجريات الشوط الأول للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر «رملي»، وقيمة جائزته 165.000 درهم.

وفاز «رن بوي رن» لفيل كوننجهام، بإشراف ريتشارد سبنسر، وقيادة جورج وود، بجائزة الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-100) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر «عشبي»، وقيمة جائزته 250.000 درهم.

ولمع بريق «ديفيدنت» لكوميرسيوم، بإشراف ريتشارد نيولاند وجيمي أنسول، وقيادة روسا ريان، في الشوط الرابع للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (85-105) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر «عشبي»، وقيمة جائزته 300.000 درهم.

وانتزع «خنجر» لشادويل، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب، لقب الشوط الخامس لسباق الخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-105) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر «رملي»، وقيمة جائزته 300.000 درهم.

وحصد المهر «بروذرلي لوف» لجيم وكلير ليميتد، بإشراف جيمي أسبورن، وقيادة ابنته صافي أوسبورن 20 نقطة تأهيلية للمرة الأولى، حين خطف الأنظار في الشوط السابع في سباق دبي الطريق إلى كنتاكي ديربي للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» للخيول من عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1900 متر «رملي»، وقيمة جائزته 800.000 درهم.

وحجز «الناير» للبشير سالم الحراري، بإشراف توم كلوفر، وقيادة روسا ريان «ثنائية» مقعده في كأس دبي الذهبية لمسافة 3200 متر، حين قلب التوقعات على المرشحين الأوائل في الشوط الثامن لسباق كأس ند الشبا للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثالثة» للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2810 أمتار «عشبي»، وقيمة جائزته 700.000 درهم.