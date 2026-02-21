شباب الأهلي يعادل «قياسية أدنوك» بالانتصار العاشر

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حصد شباب الأهلي مكاسب فنية ومعنوية مهمّة بفوزه الكبير على مضيفه الظفرة 5-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن افتتاح الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، في انتصار أعاد «الفرسان» إلى التوازن سريعاً بعد خسارته المثيرة أمام الأهلي السعودي 3-4 في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي الخسارة التي لم تحرمه من بلوغ دور الـ16 قارياً.

وجاء الفوز ليؤكد ثبات شخصية الفريق في المنافسة على أكثر من جبهة، حيث احتفل شباب الأهلي بانتصاره العاشر توالياً في الدوري، معادلاً أطول سلسلة انتصارات في تاريخ دوري المحترفين (10 انتصارات)، والمسجلة باسم العين، رافعاً رصيده إلى 41 نقطة من 16 مباراة، ومتقدماً بفارق ثلاث نقاط عن العين، الذي يخوض مباراته في الجولة ذاتها أمام بني ياس، علماً بأن «الفرسان» يملكون مباراة مؤجّلة أمام الوحدة من الجولة 16، ما يمنحهم أفضلية إضافية في سباق الصدارة.

وشهدت المواجهة أمام الظفرة تألقاً لافتاً للشاب محمد جمعة المنصوري، الذي سجّل هدفين من خماسية فريقه، ليؤكد حضوره المتصاعد في التشكيلة الأساسية، في حين عرفت المباراة عودة الدولي الإيراني سردار أزمون في الشوط الثاني، بعد غياب بداعي الإصابة منذ مشاركته الأخيرة أمام العين في الجولة الخامسة سبتمبر 2025، ما يمثّل دفعة هجومية مهمة في المرحلة المقبلة.

وينتظر شباب الأهلي برنامجاً مزدحماً بالتحديات، إذ يحلّ ضيفاً على الوصل الأربعاء المقبل في «ديربي» مرتقب على ملعب زعبيل ضمن الجولة 18، قبل أن يستضيف تراكتور الإيراني مساء الاثنين 2 مارس على استاد راشد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة، على أن تُقام مباراة الإياب في 9 مارس.

وأكد المدرب البرتغالي باولو سوزا أن فريقه يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تركيزاً عالياً، قائلاً: «نحن أمام فترة مهمة مليئة بالتحديات والضغوط، مع المنافسة على أكثر من جبهة، وعلينا التركيز على ما يمكننا التحكم به، هناك تحديات تتعلق بالسفر، وتدوير اللاعبين، ولوائح عدد اللاعبين المواطنين والأجانب، وهذه مسؤولية كبيرة علينا التعامل معها بأفضل صورة».

وعن توقيت إقامة مباراة تراكتور في الثامنة مساءً، بالتزامن مع أجواء شهر رمضان، أوضح: «الجماهير عنصر أساسي في اللعبة، وكلما كان حضورهم أكبر أصبحت كرة القدم أجمل وأكثر حيوية، قد لا يكون التوقيت مثالياً من ناحية الحضور، لكن علينا التكيّف مع الواقع والتركيز على أدائنا داخل الملعب، مع توفير أفضل ظروف التعافي للاعبين».

انتصارات شباب الأهلي في دوري أدنوك

1- شباب الأهلي – الشارقة 2-0

2- خورفكان – شباب الأهلي 0-1

3- الجزيرة – شباب الأهلي 0-3

4- البطائح – شباب الأهلي 0-4

5- شباب الأهلي – الوصل 3-1

6- شباب الأهلي – عجمان 3-1

7- شباب الأهلي – دبا 7-0

8- عجمان – شباب الأهلي 0-1

9- الشارقة – شباب الأهلي 1-4

10- الظفرة – شباب الأهلي 0-5

حصيلة السلسلة:

10 انتصارات متتالية من أصل 13

30 نقطة كاملة من أصل 41

33 هدفاً مسجلاً من أصل 37

3 أهداف فقط استقبلهما الفريق من أصل 4

7 مباريات بشباك نظيفة من أصل 12