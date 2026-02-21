الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جون تيري أم فان دايك.. تعرف على المدافع الأفضل في تاريخ البريميرليج؟!

جون تيري أم فان دايك.. تعرف على المدافع الأفضل في تاريخ البريميرليج؟!
21 فبراير 2026 21:45

معتز الشامي (أبوظبي)
احتدم النقاش في وسائل الإعلام الإنجليزية هذا الأسبوع بشأن أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وبرز اسم جون تيري كأحد أبرز المرشحين، ويعد جون تيري بلا شك أحد أعظم المدافعين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم حججاً قوية تبرر استحقاقه لهذا اللقب.
وبعد أن صرح جيرمين بينانت على إذاعة talkSPORT بأن فيرجيل فان دايك هو الأفضل، رد تيري عبر تطبيق TikTok. قال تيري: «أنا اللاعب الوحيد الذي سجل أكبر عدد من الأهداف كمدافع في تاريخ البريميرليج. أنا أستمتع بهذا النقاش، وأحب أن أكون جزءًا منه، وأنا فخور جداً بما حققته». فمن هو المدافع الأفضل في تاريخ البريميرليج؟.
ومنذ انطلاق عصر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» موسم 1992/93، يمتلك تيري عدداً من الشباك النظيفة يفوق أي مدافع آخر، واحتسبت هذه البيانات وفقاً للقاعدة التي تنص على أنه يجب على أي لاعب أن يلعب لمدة 60 دقيقة على الأقل للتأهل للحصول على شباك نظيفة لتجنب احتساب دخوله المتأخر كبديل.
وبناء على ذلك، حافظ تيري على نظافة شباكه 218 مرة في 492 مباراة مع تشيلسي في البريميرليج، بينما أكمل أسطورة ليفربول جيمي كاراجر (202) ونجم مانشستر يونايتد ريو فرديناند (200) المراكز الثلاثة الأولى.
ويحتل فان دايك المركز التاسع، لكن من المرجح أن يتقدم إلى المراكز الخمسة الأولى خلال الفترة المتبقية من عقده مع ليفربول، علماً بأنه لعب عدداً أقل بكثير من المباريات.
أما عن المدافعين الأكثر تهديفاً في تاريخ البريميرليج، فيعد تيري أفضل مدافع تهديفياً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق كبير، وسجل قائد تشيلسي السابق 41 هدفاً مع النادي، ويحتل جاري كاهيل زميله السابق في قلب الدفاع المركز الثاني، حيث سجل 28 هدفاً في 344 مباراة خلال فترات لعبه مع 4 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، هي أستون فيلا، تشيلسي، بولتون، وكريستال بالاس، ويحتل فان دايك المركز الثالث، برصيد 27 هدفاً، لكن من المرجح أن يتجاوز كاهيل قبل اعتزاله اللعب مع ليفربول.
أفضل المدافعين الهدافين في تاريخ البريميرليج
1- جون تيري: 41
2- جاري كاهيل: 28
3- فيرجيل فان ديك: 27
4- وليام جالاس: 25
5- جوليون ليسكوت: 24

