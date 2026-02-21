5 أرقام قياسية تنتظر ميسي في عام 2026

معتز الشامي (أبوظبي)

يعود الدوري الأميركي لكرة القدم هذا الأسبوع، وسيعود معه ليونيل ميسي مركزاً على العديد من الأرقام القياسية التي يمكنه تحطيمها بشكل واقعي هذا العام، ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة في عام 2023، أحدث ميسي تأثيراً كبيراً، سواء داخل الملعب أو خارجه، ويمكنه تحطيم 5 أرقام قياسية في الدوري الأميركي هذا الموسم.

ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ الدوري الأميركي أن فاز بجائزة الحذاء الذهبي مرتين متتاليتين، حيث فاز 5 لاعبين بجائزة الحذاء الذهبي مرتين، لكن لم ينجح أي منهم في الفوز بها لعامين متتاليين.

واللاعبون الذين حققوا هذا الإنجاز وفازوا بالجائزة مرتين هم، بريكي، وتايلور تويلمان، وجيف كانينجهام، وكريس ووندولوفسكي، وبرادلي رايت فيليبس، بينما فاز ميسي بالجائزة الموسم الماضي بتسجيله 29 هدفاً، ولديه فرصة لكتابة التاريخ إذا تمكن من الاحتفاظ بها هذا الموسم.

وسيحتاج ميسي إلى بذل جهد كبير لتحطيم هذا الرقم القياسي في عام 2026، لكنه ليس مستحيلاً، وحالياً، يعد دييجو فاليري اللاعب الأرجنتيني الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الأميركي برصيد 93 هدفاً في 288 مباراة. مع بداية عام 2026، سجل ميسي 57 هدفاً، ما يعني أنه يحتاج إلى 36 هدفاً إضافياً لمعادلة رقم فاليري.

ويعد ميسي هو بالفعل هداف إنتر ميامي الأول وصانع أهدافه برصيد 50 هدفاً و28 تمريرة حاسمة في الدوري الأميركي، وهذا الموسم، قد يصبح أول لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 100 هدف وتمريرة حاسمة مع إنتر ميامي في الدوري. حالياً، لديه 78 هدفاً وتمريرة حاسمة، ما يعني أنه يحتاج فقط إلى 22 هدفاً وتمريرة حاسمة أخرى ليحقق هذا الإنجاز التاريخي.

وفاز نجم إنتر ميامي بجائزة أفضل لاعب في الموسمين الماضيين من الدوري الأميركي، ليصبح أول لاعب في التاريخ يحرزها لعامين متتاليين.

كما عادل بذلك رقم بريكي، اللاعب الوحيد الآخر الذي فاز بها مرتين، عامي 1997 و2003. إذا تمكن ميسي من الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، سيصبح بذلك أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يحقق هذا الإنجاز 3 مرات.

وحتى الآن، سجل ميسي ثنائية من «الهاتريك» في الدوري مع إنتر ميامي، أي أنه على بعد 5 هاتريكات من الرقم القياسي الذي يحمله جوزيف مارتينيز، ومن الصعب أن يحطم هذا الرقم القياسي، لكنه ليس مستحيلاً. على الرغم من أن المرة الأخيرة التي سجل فيها ميسي 5 «هاتريك» جاءت خلال عام ميلادي واحد كانت في عام 2018، عندما كان في أوج تألقه مع برشلونة. إذا استطاع استعادة هذا المستوى من التألق في الدوري الأميركي هذا العام، فقد ينافس مارتينيز بقوة.