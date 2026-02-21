قرعة «دبي للتنس للرجال» تضع نجوم العالم في مواجهات قوية

دبي (الاتحاد)

يترقب عشاق التنس في دبي تجربة حافلة بمنافسات التنس عالمية المستوى والإثارة والتشويق، بعدما كشفت القرعة الرسمية لبطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة ضمن بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن سلسلة من المواجهات القوية في الدور الأول لمنافسات الأسبوع المقبل.

ومع مشاركة خمسة أبطال سابقين وثلاثة لاعبين سبق لهم بلوغ النهائي ضمن قائمة تضم 32 لاعباً، يستهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الأول في البطولة ووصيف نسخة العام الماضي، عقب خسارته النهائي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مشواره في نسخة 2026 بمواجهة الصيني تشانج تشيجن.

وفي القسم الآخر من القرعة، ينتظر المصنف الثاني الكازاخستاني ألكسندر بوبليك اكتمال منافسات التصفيات للتعرف إلى منافسه في الدور الأول، بعدما أوقعته القرعة أمام لاعب متأهل. كما سيواجه البريطاني جاك دراير، المصنف الرابع في البطولة، والروسي كارين خاشانوف، المصنف السابع، لاعبين قادمين من التصفيات في الدور الأول.

وشهدت مراسم القرعة تفاعلاً لافتاً من مسؤولي البطولة والشركاء ووسائل الإعلام العالمية، بعدما أسفرت عن مواجهة مرتقبة تجمع بين البطلين السابقين غير المصنفين في البطولة أوجو أومبير وستيفانوس تسيتسيباس، المتوجين بلقبي دبي في عامي 2024 و2025 على التوالي، في واحدة من أبرز مباريات الدور الأول، وهو ما أثار أيضاً حماس لاعبي الجولة الحاضرين بنيامين حسن وآرثر ريندركنيش.

وسيواجه اللبناني بنيامين حسن، المولود في ألمانيا والمصنف 287 عالمياً، السويسري المخضرم ستان فافرينكا، المتوج في دبي قبل عقد من الزمن، والذي يخوض موسمه الأخير في جولة رابطة محترفي التنس.

وتتضمن مواجهات الدور الأول الأخرى المرتقبة لقاء المصنف الثالث في البطولة وبطل نسخة 2023 دانييل ميدفيديف مع الصيني شانغ جونتشنغ؛ والمصنف الخامس وبطل 2022 أندري روبليف أمام الفرنسي فالنتان رواييه؛ فيما يلتقي المصنف السادس في البطولة والـ 16 عالمياً ياكوب مينشيك مع البولندي هوبرت هوركاتش؛ ويواجه المصنف الثامن ييري ليهيتشكا الفرنسي آرثر فيلس؛ بينما يلتقي آرثر ريندركنيش، الذي بلغ أول نهائي له في بطولات الماسترز الموسم الماضي، مع المجري فابيان ماروجان.

وجرت مراسم القرعة الرسمية بإشراف أحمد عبدالعظيم، ممثل رابطة محترفي التنس، وبحضور راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة؛ وصلاح تهلك، نائب المدير العام لسوق دبي الحرة ومدير البطولة؛ وسعيد المري، الأمين العام لاتحاد التنس والبادل؛ وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة.

وخلال مراسم القرعة، أعلن تهلك عن منح ثلاث بطاقات دعوة لكل من بنيامين حسن وستان فافرينكا، إلى جانب التونسي معز الشرقي، المصنف 139 عالمياً.