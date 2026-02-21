بيجولا تحرز لقب دبي للتنس بالفوز على سفيتولينا

دبي (أ ف ب)

أحرزت الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة خامسة عالمياً، لقب بطلة دورة دبي للألف نقطة في كرة المضرب، بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التاسعة 6-2 و6-4 في المباراة النهائية.

وحصدت بيجولا التي ستُتم عامها الثاني والثلاثين مطلع الأسبوع المقبل، اللقب العاشر في مسيرتها الاحترافية في 21 مباراة نهائية، والرابع لها في فئة الألف نقطة، وهي ثاني أهم فئة في دورات كرة المضرب بعد البطولات الكبرى.

واحتاجت بيجولا إلى ساعة و12 دقيقة لتحقيق فوزها السادس على سفيتولينا، المتوجة في دبي في عامي 2017 و2018، في تسع مواجهات بينهما حتى الآن.

وضربت الأميركية بقوة منذ بداية المباراة بكسر إرسال الأوكرانية التي أطاحت بالأميركية الأخرى كوكو جوف الرابعة من نصف النهائي، في الشوطين الأول والثالث وتقدمت 3-0، قبل أن ترد لها سفيتوينا التحية في الرابع مقلصة الفارق إلى 1-3.

لكن بيجولا كسرت إرسال الأوكرانية للمرة الثالثة في الشوط الخامس وتقدمت 4-1 حتى حسمت المجموعة في صالحها 6-2 في 34 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في الأشواط الأربعة الأولى من المجموعة الثانية (2-2)، قبل أن تنجح بيجولا في كسر إرسال سفيتولينا في الشوط الخامس، وتقدمت 3-2 إلى أن حسمت المجموعة في صالحها 6-4 في 38 دقيقة.

وخسرت سفيتولينا النهائي الخامس من أصل 24 مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية (19 لقباً).