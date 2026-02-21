الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن يحكم قبضته على الصدارة الألمانية بثنائية كين

بايرن يحكم قبضته على الصدارة الألمانية بثنائية كين
21 فبراير 2026 22:01

ميونيخ (رويترز)

أحرز هاري كين ثنائية من الأهداف للمرة الثامنة هذا الموسم، ليقود بايرن ميونيخ للفوز 3-2 على ضيفه ​آينتراخت فرانكفورت، ويوسع الفارق الذي يفصله في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم عن بروسيا دورتموند إلى تسع نقاط.
ويحتل حامل اللقب المركز الأول ⁠برصيد 60 نقطة، بينما يحتل دورتموند، الذي يواجه رازن بال شبورت ​لايبزيج في وقت لاحق اليوم، المركز الثاني.
وأظهر بايرن نواياه بوضوح ​منذ البداية. ‌وفي الدقيقة 16، أطلق ألكسندر بافلوفيتش ⁠تسديدة ​مباشرة من حافة منطقة الجزاء مستغلاً كرة مرتدة لتفلت من بين يدي كاوا سانتوس حارس مرمى فرانكفورت لستقر في الزاوية اليسرى السفلية.
وضاعف كين النتيجة بعد أربع دقائق. وأرسل مايكل أوليس ركلة ركنية ‌إلى القائم القريب، وهيأ يوسيب ستانيسيتش الكرة إلى منطقة الست ‌ياردات، وانسل كين بين المدافعين ووضع الكرة برأسه في المرمى. وتباطأ إيقاع المباراة تحت أمطار ميونيخ الغزيرة، وحصل فرانكفورت على فرصة للرد، ​لكن يوناثان بوركارت سدد الكرة في القائم من مسافة قريبة قبل أن يسجل كين هدفاً آخر في الدقيقة 68.
وبعد خطأ دفاعي من الزوار أثناء محاولتهم اللعب من الخلف، استحوذ قائد منتخب إنجلترا على الكرة على حافة المنطقة، واستدار بسرعة وسدد الكرة ‌داخل القائم الأيسر، مسجلاً هدفه ​الثاني في المباراة.
وأبرز الهدفان المستوى الرائع الذي يمر به كين الذي هز الشباك في ست مباريات متتالية في جميع المسابقات، ورفع رصيده في الدوري إلى 28 هدفاً و43 هدفاً بشكل ​عام هذا الموسم.
لكن بايرن ‌سمح ⁠لفرانكفورت بالعودة إلى ‌المباراة. في الدقيقة 75، تسبب كين ‌في ركلة جزاء بعد أن اصطدم بقدم أوسكار هويلوند أثناء محاولته إبعاد كرة ركنية. سدد بوركارت ⁠ركلة الجزاء بقوة وتجاوز الحارس يوناس أوربيج (22 عاماً)، الذي ​بدأ المباراة بدلاً من مانويل نوير المصاب.
وسجل فرانكفورت الهدف الثاني في الدقيقة 86 عندما أدى سوء تفاهم بين يوزوا كيميش وكيم مين جاي وأوربيج تحت الضغط إلى وصول الكرة لأرنو كاليمويندو، الذي سددها في المرمى الخالي.
وحافظ بايرن على تقدمه ليحصد ​النقاط لثلاث بعدما حقق فوزه 19 في 23 مباراة ​بالدوري هذا الموسم.

هاري كين
بايرن ميونيخ
مانويل نوير
آينتراخت فرانكفورت
