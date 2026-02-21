الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
كومو يضاعف أزمات يوفنتوس

كومو يضاعف أزمات يوفنتوس
21 فبراير 2026 22:04

روما (أ ف ب)
عمَّق كومو جراح مضيفه يوفنتوس عندما تغلب عليه 2-0 اليوم، على ملعب «أليانتس ستاديوم» في تورينو في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وبكر كومو بالتسجيل، وتحديداً منذ الدقيقة الحادية عشرة عبر مدافعه الكوسوفي مرجيم فويفودا، اثر تمريرة من المهاجم اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس، وعزز لاعب الوسط الفرنسي ماكسنس كاكريه التقدم بالهدف الثاني مطلع الشوط الثاني، بعد تمريرة من مواطنه لوكاس دا كونيا (61).
وهي الخسارة الثانية توالياً ليوفنتوس في مبارياته الثلاث الأخيرة، التي لم يذق فيها طعم الفوز محلياً والرابعة في المباريات الخمس في مختلف المسابقات، بعد سقوطه المذل أمام مضيفيه أتالانتا (0-3) في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية وجلطة سراي التركي 2-5 في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتنتظر يوفنتوس مهمة صعبة الأربعاء المقبل على ملعبه أمام الفريق التركي في إياب الملحق في سعيه إلى بلوغ ثمن النهائي.
وتجمد رصيد يوفنتوس عند 46 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة أمام كومو، الذي استعاد نغمة الانتصارات عقب تعادلين وخسارة فحقق انتصاره الثاني عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 45 نقطة.
وتعرّض يوفنتوس لصافرات الاستهجان من جماهيره، وقال مدربه لوتشانو سباليتي لشبكة «دازون» للبث التدفقي: «هناك ضغط كبير بسبب النتائج الأخيرة، وهذه اللحظات تصنع الفارق».
وأضاف: «الأمر يتعلق بالإيمان بالنفس، بأن لدينا ما يلزم. كنا نجحنا في بناء هذا الإيمان بقدراتنا، لكن عندما تتراجع الثقة والشعور بالهيمنة... رأيت تمريرات خاطئة لا تحصل أبداً من لاعبي فريقي، وهذا ليس شيئاً يحدث عادة، إنهم يشعرون بأنهم محاصرون بسبب الوضع».
وحقق كومو، بقيادة مدربه الإسباني لاعب الوسط الدولي السابق سيسك فابريجاس في موسمه الثاني فقط في «سيري أ» منذ صعوده في 2024، دفعة هائلة في سعيه نحو التأهل القاري بتحقيقه أول فوز له في أربع مباريات.
وكان الفريق تعادل مع ميلان صاحب المركز الثاني الأربعاء.

