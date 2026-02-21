الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
تشيلسي يتعثر مجدداً بتعادل محبط مع بيرنلي

تشيلسي يتعثر مجدداً بتعادل محبط مع بيرنلي
21 فبراير 2026 22:06

لندن (د ب أ)

أحبط فريق تشيلسي جماهيره مجدداً بالتعادل على أرضه مع بيرنلي بنتيجة 1 / 1، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم تشيلسي بهدف مبكر سجله المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، بعد مرور أربع دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب «ستامفورد بريدج». وتأثر الفريق اللندني بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع الفريق في الدقيقة 72، ليستغل بيرنلي الموقف ويسجل التعادل برأسية زيان فليمنج في الدقيقة 93.
انتزع بيرنلي نقطة ثمينة في صراعه للهروب من شبح الهبوط رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
أما تشيلسي، فتعادل للمرة الثانية على التوالي وسط جماهيره بعد التعثر بالتعادل 2 / 2 أمام ليدز يونايتد في الجولة الماضية، ليواصل نزيف النقاط، ويبقى في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.
وينتظر تشيلسي اختباراً صعباً في الجولة القادمة عندما يحل ضيفاً على أرسنال متصدر الترتيب في ديربي لندني سيقام في الأول من مارس.

تشيلسي
بيرنلي
الدوري الإنجليزي
أرسنال
