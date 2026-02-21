الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أبيض الأشبال» بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية

«أبيض الأشبال» بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية
21 فبراير 2026 22:54

دبي (الاتحاد)
تُوج منتخب الإمارات للأشبال بكأس بطولة اتحاد الكرة الرمضانية تحت 10 سنوات، التي أقيمت على ملاعب اتحاد الكرة في دبي، تحت إشراف الإدارة الفنية للاتحاد، وسط أجواء اجتماعية وحضور لافت من أولياء الأمور.
وتم تسليم أشبال الأبيض الميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما تسلم لاعبو دبا ميداليات المركز الثاني، ولاعبو الوصل ميداليات المركز الثالث، ووزعت على لاعبي شباب الأهلي، عجمان، أكاديمية ريدز، الإمارات، النصر، يونايتد وأكاديمية أيه أف سي، ميداليات المراكز من الرابع إلى العاشر على التوالي.
وتأتي البطولة الرمضانية ضمن برامج الاتحاد الهادفة إلى دعم قاعدة البراعم والأشبال، وتعزيز الروابط بين اللاعبين، وترسيخ قيم التعاون والانضباط واللعب النظيف، إلى جانب صقل المهارات الفنية في أجواء إيجابية ومحفزة.

