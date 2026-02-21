الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كلباء يتفوق على دبا بثنائية في الجولة الـ 17 من دوري أدنوك

كلباء يتفوق على دبا بثنائية في الجولة الـ 17 من دوري أدنوك
21 فبراير 2026 23:33

فيصل النقبي (كلباء)
حقق نادي كلباء فوزاً مهماً على حساب نظيره دبا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد كلباء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري أدنوك للمحترفين.
وبهذه النتيجة رفع كلباء رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، معززاً موقعه في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد دبا عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير، لتتواصل معاناته في صراع الهروب من مراكز الهبوط مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم تدريجياً من خلال السيطرة على منطقة الوسط والضغط على دفاع دبا، لينجح كلباء في ترجمة تفوقه إلى هدف أول، منح الفريق دفعة معنوية كبيرة عن طريق شهريار موغانلو بالدقيقة 49.
وعادل دبا النتيجة عن طريق كارلوس فينيوس في الدقيقة 58، لكن عاد شهريار ليضيف الهدف الثاني ويؤمن النتيجة في الدقيقة 86، وسط محاولات من الضيوف للعودة إلى اللقاء، لكنها لم تثمر عن تعديل النتيجة.

