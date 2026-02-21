الوصل إلى المربع الذهبي في «أدنوك» بالفوز على البطائح

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق نادي الوصل فوزاً ثميناً على ضيفه البطائح بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الفهود» رصيده إلى 29 نقطة بالترتيب الرابع بينما تجمد رصيد البطائح عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وشهدت المباراة واقعة طرد علي صالح في الدقيقة 74 من زمن المباراة، ليكمل الوصل المباراة بـ10 لاعبين، فيما سجل هدف الوصل الوحيد نيكولاس خيمنيز عند الدقيقة 34، ليرفع رصيده من الأهداف في شباك «الرقي» إلى 7 مشاركات تهديفية، عبر تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى.

وفرض الوصل سيطرته على مجريات اللعب وكان الأكثر خطورة على مرمى الضيوف عبر وابل من التسديد، انتهت منها 4 على الثلاث خشبات، مقابل تحفظ دفاعي وتكتيكي للبطائح، بينما تواصل ضغط «الإمبراطور» في محاولة للتعزيز، لكن دون جدوى، لتنتهي المواجهة بفوز الوصل بهدف دون رد رغم النقص العددي.