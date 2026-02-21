أوساسونا يصعق ريال مدريد ويشعل الصراع على لقب الليجا

مدريد(رويترز)

سجل أوساسونا هدفاً في الوقت ​المحتسب بدل الضائع ليصعق ريال مدريد 2-1 اليوم السبت، ويهدي برشلونة فرصة ⁠العودة لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني ​لكرة القدم.

وتجمد رصيد ريال ​مدريد ‌عند 60 نقطة ⁠في ​الصدارة، بفارق نقطتين أمام برشلونة ثاني الترتيب والذي يستضيف ليفانتي غداً الأحد.

وتقدم أوساسونا في الدقيقة ‌34 بعد أن أظهرت مراجعة ‌حكم الفيديو المساعد، أن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد داس على ​قدم أنتي بوديمير. وألغى الحكم البطاقة الصفراء التي حصل عليها لاعب أوساسونا بسبب إدعاء الإصابة. وسجل بوديمير ركلة الجزاء بهدوء.

وتعادل ‌ريال مدريد عندما ​انطلق فيدريكو فالفيردي من اليسار ولعب تمريرة عرضية منخفضة لفينيسيوس جونيور الذي سجل من ​مسافة قريبة في ‌الدقيقة ⁠73.

لكن ‌مع اندفاع ‌ريال في الوقت المحتسب بدل الضائع للتقدم في النتيجة، ⁠فقد البديل داني سيبايوس الكرة ​ومرر راؤول مورو الكرة إلى جارسيا ديل أرو، الذي تفوق على راؤول أسينسيو قبل أن يسدد الكرة في الزاوية العليا ​ليحسم فوزاً ثميناً.