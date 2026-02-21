إنتر ميلان يعبر ليتشي ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي

روما(د ب أ)

ابتعد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل فوزه الصعب على مضيفه ليتشي 2 /صفر في المرحلة السادسة والعشرين.

وحسم إنتر ميلان الفوز في أخر ربع ساعة، حيث افتتح هنريك مخيتريان التسجيل في الدقيقة 75، ثم أضاف مانويل أكانجي هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 82، ليرفع إنتر ميلان رصيده في الصدارة إلى 64 نقطة من 26 مباراة، متفوقاً بعشر نقاط على أقرب ملاحقيه ميلان الذي خاض 25 مباراة.

ورغم أن إنتر ميلان انتظر حتى الدقيقة 75 لفك شفرة دفاع أصحاب الأرض، لكن الأداء العام للفريق أظهر رغبة قوية في تجاوز آثار الهزيمة الأخيرة أمام بودو جليمت 1/3 في ملحق دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي شهدت أيضاً إصابة هدافه لاوتارو مارتينيز وتأكد غيابه لمدة شهر.

ودخل إنتر ميلان اللقاء بتشكيلة اضطرارية في ظل غياب دينزل دومفريس للإصابة، وإيقاف كل من هاكان تشالهان أوغلو ونيكولو باريلا، مما منح الفرصة لدافيدي فراتيسي وماركس تورام للمشاركة بصفة أساسية.

وبدأت المباراة بإثارة مبكرة، حيث كاد تورام أن يفتتح التسجيل في أول 35 ثانية، لولا التدخل الحاسم من المدافع كيالوندا جاسبار، الذي تعرض للإصابة في تلك اللقطة واضطر لمغادرة الملعب بعد أربع دقائق فقط.

وواصل إنتر ضغطه، حيث أنقذ البديل جميل سيبرت كرة من على خط المرمى بعد تسديدة من لويس هنريكي في الدقيقة العاشرة. شهد الشوط الأول تألق الحارس فلاديميرو فالكوني، الذي تصدى ببراعة لعدة محاولات من المهاجم الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، بينما كانت الجماهير تطلق صيحات الاستهجان ضد أليساندرو باستوني في كل مرة يلمس فيها الكرة.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف إنتر هجماته وألغى الحكم هدفاً لفيديريكو ديماركو في الدقيقة 51، بسبب وجود ماركس تورام في وضعية تسلل، وهو ما أكدته تقنية الفيديو.

وجاء الفرج لإنتر في الدقيقة 75، عندما نفذ فيديريكو ديماركو ركلة ركنية، ارتدت لتجد البديل هنريك مخيتاريان، الذي أطلق تسديدة رائعة بقدمه اليمنى من مسافة 14 ياردة سكنت الشباك.

ولم يتأخر الهدف الثاني كثيراً، حيث عاد فيديريكو ديماركو ليصنع الحدث مجدداً بعرضية من ركلة ركنية ارتقى لها مانويل أكانجي برأسية قوية، سكنت الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز، حقق إنتر انتصاره التاسع على التوالي خارج ملعبه في الدوري الإيطالي.