الجزيرة يفرض «الفاصلة» على النصر في نهائي دوري الطائرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)



فرض الجزيرة على منافسه النصر خوض مباراة فاصلة لحسم لقب دوري الرجال لكرة الطائرة لموسم 2025-2026، بعدما حقق «فخر أبوظبي» فوزاً شيّقاً 3-2 في إياب النهائي، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على صالة الشيخ راشد بن حمدان في دبي.

وعوّض الجزيرة خسارته في مباراة الذهاب على صالة «مبادلة دوم» بنتيجة 0-3، بعدما قلب تأخره بشوطين في الإياب (23-25.20-25) إلى انتصار مستحق بحسم الأشواط الثلاثة التالية (25-22. 27-25 .15-12)، ليعيد التوازن إلى المواجهة ويفرض الاحتكام إلى مواجهة ثالثة حاسمة.

ويحتكم الفريقان إلى المباراة الفاصلة التي تُقام في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل على صالة نادي العين، لتحديد بطل النسخة الحالية.

وكان النصر بلغ النهائي بتجاوزه العين 3-2 في المباراة الفاصلة ضمن نصف النهائي، فيما تأهل الجزيرة بعد تخطيه بني ياس «حامل اللقب» بالنتيجة ذاتها في الدور نفسه.

ويطارد الفريقان اللقب في مواجهة الحسم، إذ يسعى الجزيرة إلى التتويج بدرع الدوري للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2023-2024، فيما يتطلع «العميد» المتوج بلقب كأس الاتحاد هذا الموسم إلى إحراز لقبه التاسع في الدوري، والأول منذ موسم 2020-2021 عندما تفوق على بني ياس بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي.